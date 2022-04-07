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У России много свидетелей преступлений украинских нацбатов, заявил Песков - РИА Новости, 07.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782384242.html
У России много свидетелей преступлений украинских нацбатов, заявил Песков
У России много свидетелей преступлений украинских нацбатов, заявил Песков - РИА Новости, 07.04.2022
У России много свидетелей преступлений украинских нацбатов, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире британского телеканала Sky News заявил, что Россия заинтересована в объективном расследовании всех... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T19:22
2022-04-07T20:29
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
украина
дмитрий песков
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ЛОНДОН, 7 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире британского телеканала Sky News заявил, что Россия заинтересована в объективном расследовании всех преступлений на Украине."Мы заинтересованы в независимом и объективном расследовании всех преступлений", - ответил Песков на вопрос о сотрудничестве в расследовании преступлений на Украине."В то же время у нас есть еще большее количество свидетелей и людей, которые были в этих ситуациях в Мариуполе и Буче, других городах Украины, которые рассказывали нам ужасные вещи о тех националистических батальонах, пытавших людей, не позволявших им покинуть город", - отметил Песков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, дмитрий песков
19:22 07.04.2022 (обновлено: 20:29 07.04.2022)
 
У России много свидетелей преступлений украинских нацбатов, заявил Песков

Пресс-секретарь Путина Песков: у России много свидетелей преступлений украинских нацбатов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРазрушенное здание в Мариуполе
Разрушенное здание в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Разрушенное здание в Мариуполе
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ЛОНДОН, 7 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире британского телеканала Sky News заявил, что Россия заинтересована в объективном расследовании всех преступлений на Украине.
"Мы заинтересованы в независимом и объективном расследовании всех преступлений", - ответил Песков на вопрос о сотрудничестве в расследовании преступлений на Украине.
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"В то же время у нас есть еще большее количество свидетелей и людей, которые были в этих ситуациях в Мариуполе и Буче, других городах Украины, которые рассказывали нам ужасные вещи о тех националистических батальонах, пытавших людей, не позволявших им покинуть город", - отметил Песков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаДмитрий Песков
 
 
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