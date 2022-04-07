https://ria.ru/20220407/ukraina-1782375936.html

США передали Украине 85 тысяч противотанковых и зенитных комплексов

США передали Украине 85 тысяч противотанковых и зенитных комплексов - РИА Новости, 07.04.2022

США передали Украине 85 тысяч противотанковых и зенитных комплексов

Американцы вместе с союзниками передали украинским военным 60 тысяч противотанковых и 25 тысяч зенитных комплексов, сообщил председатель объединенного комитета... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T18:40

2022-04-07T18:40

2022-04-07T18:50

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ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Американцы вместе с союзниками передали украинским военным 60 тысяч противотанковых и 25 тысяч зенитных комплексов, сообщил председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли."Они очень, очень благодарны за 60 тысяч противотанковых... и около 25 тысяч систем противовоздушного вооружения, которые были отправлены Соединенными Штатами, нашими союзниками и партнерами", - сказал он на бюджетных слушаниях в сенате.По словам Милли, США сейчас ищут бронетехнику и артиллерию, которую украинцы могли бы использовать без дополнительной подготовки.

https://ria.ru/20220325/oruzhie-1780114562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, вооруженные силы украины, в мире, сша, ситуация в днр и лнр