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США передали Украине 85 тысяч противотанковых и зенитных комплексов
США передали Украине 85 тысяч противотанковых и зенитных комплексов - РИА Новости, 07.04.2022
США передали Украине 85 тысяч противотанковых и зенитных комплексов
Американцы вместе с союзниками передали украинским военным 60 тысяч противотанковых и 25 тысяч зенитных комплексов, сообщил председатель объединенного комитета... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T18:40
2022-04-07T18:40
2022-04-07T18:50
обострение ситуации в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
в мире
сша
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Американцы вместе с союзниками передали украинским военным 60 тысяч противотанковых и 25 тысяч зенитных комплексов, сообщил председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли."Они очень, очень благодарны за 60 тысяч противотанковых... и около 25 тысяч систем противовоздушного вооружения, которые были отправлены Соединенными Штатами, нашими союзниками и партнерами", - сказал он на бюджетных слушаниях в сенате.По словам Милли, США сейчас ищут бронетехнику и артиллерию, которую украинцы могли бы использовать без дополнительной подготовки.
https://ria.ru/20220325/oruzhie-1780114562.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вооруженные силы украины, в мире, сша, ситуация в днр и лнр
18:40 07.04.2022 (обновлено: 18:50 07.04.2022)
США передали Украине 85 тысяч противотанковых и зенитных комплексов
США передали Украине 60 тысяч противотанковых и 25 тысяч зенитных комплексов