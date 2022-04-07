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США передали Украине 85 тысяч противотанковых и зенитных комплексов - РИА Новости, 07.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782375936.html
США передали Украине 85 тысяч противотанковых и зенитных комплексов
США передали Украине 85 тысяч противотанковых и зенитных комплексов - РИА Новости, 07.04.2022
США передали Украине 85 тысяч противотанковых и зенитных комплексов
Американцы вместе с союзниками передали украинским военным 60 тысяч противотанковых и 25 тысяч зенитных комплексов, сообщил председатель объединенного комитета... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T18:40
2022-04-07T18:50
обострение ситуации в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
в мире
сша
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Американцы вместе с союзниками передали украинским военным 60 тысяч противотанковых и 25 тысяч зенитных комплексов, сообщил председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли."Они очень, очень благодарны за 60 тысяч противотанковых... и около 25 тысяч систем противовоздушного вооружения, которые были отправлены Соединенными Штатами, нашими союзниками и партнерами", - сказал он на бюджетных слушаниях в сенате.По словам Милли, США сейчас ищут бронетехнику и артиллерию, которую украинцы могли бы использовать без дополнительной подготовки.
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украина, вооруженные силы украины, в мире, сша, ситуация в днр и лнр
18:40 07.04.2022 (обновлено: 18:50 07.04.2022)
 
США передали Украине 85 тысяч противотанковых и зенитных комплексов

США передали Украине 60 тысяч противотанковых и 25 тысяч зенитных комплексов

© Фото : U.S. Army / Sgt. Timothy HamlinПротивотанковый ракетный комплекс Javelin
Противотанковый ракетный комплекс Javelin - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© Фото : U.S. Army / Sgt. Timothy Hamlin
Противотанковый ракетный комплекс Javelin
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ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Американцы вместе с союзниками передали украинским военным 60 тысяч противотанковых и 25 тысяч зенитных комплексов, сообщил председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
"Они очень, очень благодарны за 60 тысяч противотанковых... и около 25 тысяч систем противовоздушного вооружения, которые были отправлены Соединенными Штатами, нашими союзниками и партнерами", - сказал он на бюджетных слушаниях в сенате.
По словам Милли, США сейчас ищут бронетехнику и артиллерию, которую украинцы могли бы использовать без дополнительной подготовки.
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