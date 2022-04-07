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Решение дать теробороне артиллерию погрузит Украину в хаос, заявил Пушилин - РИА Новости, 07.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782360185.html
Решение дать теробороне артиллерию погрузит Украину в хаос, заявил Пушилин
Решение дать теробороне артиллерию погрузит Украину в хаос, заявил Пушилин - РИА Новости, 07.04.2022
Решение дать теробороне артиллерию погрузит Украину в хаос, заявил Пушилин
Решение властей Украины разрешить отрядам территориальной обороны применять тяжелые вооружения погрузит страну в еще больший хаос, заявил РИА Новости в четверг... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T17:33
2022-04-07T17:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 7 апр – РИА Новости. Решение властей Украины разрешить отрядам территориальной обороны применять тяжелые вооружения погрузит страну в еще больший хаос, заявил РИА Новости в четверг глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.Кабмин Украины в среду расширил перечень оружия, которое могут применять члены добровольческих формирований территориальной обороны: помимо охотничьего оружия в нем появилась артиллерия и ракетные системы."Постановление Кабмина о применении артиллерии и ракетных систем добровольческими формированиями, а по сути – гражданскими людьми, погружает страну в еще больший хаос. Власть уже потеряла контроль над националистами, представители так называемой теробороны убивают на улицах мирных жителей, почувствовав безнаказанность и возомнив себя народными мстителями", - сказал Пушилин.С началом спецоперации России на Украине начали массово раздавать оружие. В СМИ и соцсетях неоднократно появлялись сообщения о причастности членов территориальной обороны к многочисленным убийствам мирных жителей, а в состав таких отрядов вошли включены заключенные, освобожденные из тюрем после начала российской операции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
https://ria.ru/20220407/oruzhie-1782222436.html
https://ria.ru/20220323/mariupol-1779579196.html
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украина
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в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
17:33 07.04.2022
 
Решение дать теробороне артиллерию погрузит Украину в хаос, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: решение Киева дать теробороне артиллерию погрузит Украину в хаос

© REUTERS / Roman BalukЧлены территориальной обороны Украины во время учений
Члены территориальной обороны Украины во время учений - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© REUTERS / Roman Baluk
Члены территориальной обороны Украины во время учений
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 апр – РИА Новости. Решение властей Украины разрешить отрядам территориальной обороны применять тяжелые вооружения погрузит страну в еще больший хаос, заявил РИА Новости в четверг глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Кабмин Украины в среду расширил перечень оружия, которое могут применять члены добровольческих формирований территориальной обороны: помимо охотничьего оружия в нем появилась артиллерия и ракетные системы.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 09:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Бывшие боевики теробороны в Херсоне сдают оружие российским военным
"Постановление Кабмина о применении артиллерии и ракетных систем добровольческими формированиями, а по сути – гражданскими людьми, погружает страну в еще больший хаос. Власть уже потеряла контроль над националистами, представители так называемой теробороны убивают на улицах мирных жителей, почувствовав безнаказанность и возомнив себя народными мстителями", - сказал Пушилин.
С началом спецоперации России на Украине начали массово раздавать оружие. В СМИ и соцсетях неоднократно появлялись сообщения о причастности членов территориальной обороны к многочисленным убийствам мирных жителей, а в состав таких отрядов вошли включены заключенные, освобожденные из тюрем после начала российской операции.
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 10:45Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В "Азове" призвали западных дипломатов привезти в Мариуполь оружие
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
Украинский военнослужащий обыскивает мирного жителя недалеко от города Бровары, Украина - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
7 марта, 08:00
Украина превращается в Сомали
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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