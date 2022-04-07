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Киев отходит от стамбульских договоренностей, заявил Лавров - РИА Новости, 07.04.2022
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Киев отходит от стамбульских договоренностей, заявил Лавров
Киев отходит от стамбульских договоренностей, заявил Лавров - РИА Новости, 07.04.2022
Киев отходит от стамбульских договоренностей, заявил Лавров
Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс, заявил министр иностранных РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:47
2022-04-07T17:14
в мире
украина
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы поделились оценками хода российско-украинских переговоров, привлекли внимание к буквально на днях только выявившимся фактам, когда украинская сторона, украинские переговорщики от своих же собственных предложений, которые были, в целом, позитивно восприняты, начинают отходить и создавать новые провокации", - сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Бахрейна."Как это было в селении Буча, как это было, конечно же, с абсолютно возмутительными зверствами, которые запечатлены на видео, показывающими, что с российскими военнопленными делали нацисты из батальонов "Азов" и прочих," - отметил глава внешнеполитического ведомства".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
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в мире, украина, россия, сергей лавров
16:47 07.04.2022 (обновлено: 17:14 07.04.2022)
 
Киев отходит от стамбульских договоренностей, заявил Лавров

Лавров: Киев отходит от стамбульских договоренностей и создает новые провокации

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы поделились оценками хода российско-украинских переговоров, привлекли внимание к буквально на днях только выявившимся фактам, когда украинская сторона, украинские переговорщики от своих же собственных предложений, которые были, в целом, позитивно восприняты, начинают отходить и создавать новые провокации", - сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Бахрейна.
"Как это было в селении Буча, как это было, конечно же, с абсолютно возмутительными зверствами, которые запечатлены на видео, показывающими, что с российскими военнопленными делали нацисты из батальонов "Азов" и прочих," - отметил глава внешнеполитического ведомства".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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