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Росгвардейцы на Украине нашли крупный склад оружия и боеприпасов - РИА Новости, 07.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782329024.html
Росгвардейцы на Украине нашли крупный склад оружия и боеприпасов
Росгвардейцы на Украине нашли крупный склад оружия и боеприпасов - РИА Новости, 07.04.2022
Росгвардейцы на Украине нашли крупный склад оружия и боеприпасов
Спецназ Росгвардии обнаружил в одном из населенных пунктов на Украине крупный склад оружия и боеприпасов и обезвредил охранявших его боевиков территориальной... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:02
2022-04-07T16:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Спецназ Росгвардии обнаружил в одном из населенных пунктов на Украине крупный склад оружия и боеприпасов и обезвредил охранявших его боевиков территориальной обороны, сообщает пресс-служба ведомства."Штурмовая группа спецназа Росгвардии под командованием прапорщика Жиндаева обезвредила группу боевиков теробороны Украины, охранявших крупный склад вооружения. Росгвардейцы обнаружили переносной зенитно-ракетный комплекс, десять гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, ручные гранаты, стрелковое оружие, несколько тысяч патронов различного калибра", - говорится в сообщении. Отмечается, что на складе хранилось большое количество комплектов полевой формы одежды и бронежилеты, а также запасы продовольствия и воды.В ведомстве также рассказали об обнаружении другого схрона оружия и боеприпасов на территории украинского населенного пункта. Спецназовцы обнаружили шесть единиц стрелкового оружия, гранаты РГД-5 со взрывателями, более 200 патронов, средства дистанционного взрывания, а также националистическую литературу и инструкции по изготовлению взрывчатых веществ."При проверке близлежащих домов росгвардейцы задержали мужчину, у которого при себе был автомат АК-74, четыре снаряженных магазина к нему, а также удостоверение члена радикальной националистической организации Украины", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1782106623.html
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в мире, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, ситуация в днр и лнр
16:02 07.04.2022
 
Росгвардейцы на Украине нашли крупный склад оружия и боеприпасов

Росгвардейцы на Украине нашли крупный склад оружия и боеприпасов и обезвредили его охрану

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Автомобиль Росгвардии
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Спецназ Росгвардии обнаружил в одном из населенных пунктов на Украине крупный склад оружия и боеприпасов и обезвредил охранявших его боевиков территориальной обороны, сообщает пресс-служба ведомства.
"Штурмовая группа спецназа Росгвардии под командованием прапорщика Жиндаева обезвредила группу боевиков теробороны Украины, охранявших крупный склад вооружения. Росгвардейцы обнаружили переносной зенитно-ракетный комплекс, десять гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, ручные гранаты, стрелковое оружие, несколько тысяч патронов различного калибра", - говорится в сообщении. Отмечается, что на складе хранилось большое количество комплектов полевой формы одежды и бронежилеты, а также запасы продовольствия и воды.
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В ведомстве также рассказали об обнаружении другого схрона оружия и боеприпасов на территории украинского населенного пункта. Спецназовцы обнаружили шесть единиц стрелкового оружия, гранаты РГД-5 со взрывателями, более 200 патронов, средства дистанционного взрывания, а также националистическую литературу и инструкции по изготовлению взрывчатых веществ.
"При проверке близлежащих домов росгвардейцы задержали мужчину, у которого при себе был автомат АК-74, четыре снаряженных магазина к нему, а также удостоверение члена радикальной националистической организации Украины", - добавили в пресс-службе.
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