https://ria.ru/20220407/ukraina-1782329024.html

Росгвардейцы на Украине нашли крупный склад оружия и боеприпасов

Росгвардейцы на Украине нашли крупный склад оружия и боеприпасов - РИА Новости, 07.04.2022

Росгвардейцы на Украине нашли крупный склад оружия и боеприпасов

Спецназ Росгвардии обнаружил в одном из населенных пунктов на Украине крупный склад оружия и боеприпасов и обезвредил охранявших его боевиков территориальной... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T16:02

2022-04-07T16:02

2022-04-07T16:02

обострение ситуации в днр и лнр

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Спецназ Росгвардии обнаружил в одном из населенных пунктов на Украине крупный склад оружия и боеприпасов и обезвредил охранявших его боевиков территориальной обороны, сообщает пресс-служба ведомства."Штурмовая группа спецназа Росгвардии под командованием прапорщика Жиндаева обезвредила группу боевиков теробороны Украины, охранявших крупный склад вооружения. Росгвардейцы обнаружили переносной зенитно-ракетный комплекс, десять гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, ручные гранаты, стрелковое оружие, несколько тысяч патронов различного калибра", - говорится в сообщении. Отмечается, что на складе хранилось большое количество комплектов полевой формы одежды и бронежилеты, а также запасы продовольствия и воды.В ведомстве также рассказали об обнаружении другого схрона оружия и боеприпасов на территории украинского населенного пункта. Спецназовцы обнаружили шесть единиц стрелкового оружия, гранаты РГД-5 со взрывателями, более 200 патронов, средства дистанционного взрывания, а также националистическую литературу и инструкции по изготовлению взрывчатых веществ."При проверке близлежащих домов росгвардейцы задержали мужчину, у которого при себе был автомат АК-74, четыре снаряженных магазина к нему, а также удостоверение члена радикальной националистической организации Украины", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220406/ukraina-1782106623.html

https://ria.ru/20220405/chechnya-1781886797.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, ситуация в днр и лнр