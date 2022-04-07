https://ria.ru/20220407/ukraina-1782315842.html

СБУ угрожает найти тех, кто сотрудничал с российскими военными

СБУ угрожает найти тех, кто сотрудничал с российскими военными - РИА Новости, 07.04.2022

СБУ угрожает найти тех, кто сотрудничал с российскими военными

Служба безопасности Украины (СБУ) угрожает найти тех, кто сотрудничал с вооруженными силами РФ в Киевской области. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T15:28

2022-04-07T15:28

2022-04-07T15:28

в мире

владимир путин

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россия

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служба безопасности украины

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) угрожает найти тех, кто сотрудничал с вооруженными силами РФ в Киевской области."Следственные и оперативные команды СБУ работают более чем в 20 населенных пунктах Киевской области… Они собирают доказательства и устанавливают всю цепочку причастных: как со стороны российских захватчиков, так и украинских коллаборантов, которые помогали врагу", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook*.Утверждается, что СБУ опросила почти две тысячи человек, что позволило уже выйти на 33 человек, которых подозревают в сотрудничестве с силами РФ. "Благодаря полученным данным, СБУ задержала также 15 мародеров среди местного населения. Их уже передали Национальной полиции", - добавляется в сообщении.Нацполиция Украины ранее сообщала, что украинские силовики провели в в городе Буче "зачистку" за день до появления видео с телами на улицах. По данным полиции, украинские спецподразделения провели 2 апреля зачистку от диверсантов и тех, кто сотрудничал с российскими военными.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в Буче, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо. В Минобороны РФ заявили, что все эти фото- и видеоматериалы являются провокацией украинских властей. Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения города под контролем ВС РФ ни один местный житель не пострадал от насильственных действий. В министерстве отметили, что все подразделения РФ вышли из Бучи еще 30 марта, на следующий день после российско-украинских переговоров в Стамбуле. Выезды в северном направлении не блокировались, тогда как южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://radiosputnik.ria.ru/20220406/sbu-1782162533.html

https://ria.ru/20220401/sbu-1781348885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, стамбул, россия, киевская область, вооруженные силы рф, служба безопасности украины