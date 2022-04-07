https://ria.ru/20220407/ukraina-1782314498.html

Аксенов заявил, что действия украинской армии регулируют представители США

Аксенов заявил, что действия украинской армии регулируют представители США - РИА Новости, 07.04.2022

Аксенов заявил, что действия украинской армии регулируют представители США

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что действия украинской армии регулируют представители США. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T15:24

2022-04-07T15:24

2022-04-07T15:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

донбасс

сергей аксенов (политик)

украина

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что действия украинской армии регулируют представители США."Это неонацисты, которых полностью поддерживают западные режимы. Американцы не скрывают, что они полностью регулируют сегодня, выстраивают оборону, обучают украинские части, нацистские части в первую очередь. Все это уже за рамками приличия", - сказал Аксенов журналистам.По его словам, все поставленные цели спецоперации будут достигнуты, независимо от того, что предпринимают западные страны. Аксенов уверен, что спецоперация закончится победой России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, донбасс, сергей аксенов (политик), украина, республика крым, сша