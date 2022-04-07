https://ria.ru/20220407/ukraina-1782302363.html

Лукашенко рассказал о спецоперации по освобождению белорусов на Украине

Лукашенко рассказал о спецоперации по освобождению белорусов на Украине - РИА Новости, 07.04.2022

Лукашенко рассказал о спецоперации по освобождению белорусов на Украине

Белоруссия провела на Украине спецоперацию по освобождению граждан республики, заявил президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T14:34

2022-04-07T14:34

2022-04-07T15:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

белоруссия

кгб белоруссии

александр лукашенко

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782309488_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5674328eccf08852c42388d3f472c417.jpg

МИНСК, 7 апр — РИА Новости. Белоруссия провела на Украине спецоперацию по освобождению граждан республики, заявил президент Александр Лукашенко."Дошло до того, что эти негодяи начали захватывать там наших людей, прежде всего водителей автомобилей, которые в то время попали туда", — приводит его слова Sputnik Беларусь.Как сообщил белорусский лидер, на Украине арестовали полторы тысячи вагонов и около сотни фур вместе с водителями. Лукашенко подчеркнул, что Минск предупреждал Киев о последствиях подобных действий. В итоге силовики провели операцию по вызволению белорусов.Глава государства поручил представить к государственным наградам тех, кто освобождал дальнобойщиков. Помимо этого, Лукашенко потребовал жестко ответить, если белорусов продолжат удерживать на Украине."Ведь и здесь немало украинцев во главе с послом, мы же к ним относимся по закону, по-человечески. Но это уже не та ситуация. Поэтому: вели себя скверно, мы вынуждены были реагировать", — отметил президент.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При этом Лукашенко неоднократно подчеркивал, что Белоруссия не участвует в спецоперации.

https://ria.ru/20220326/belorussiya-1780271435.html

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лукашенко о спецоперации по освобождению граждан Белоруссии на Украине Лукашенко рассказывает детали белорусской спецоперации по освобождению граждан республики на Украине 2022-04-07T14:34 true PT1M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, кгб белоруссии, александр лукашенко, украина, ситуация в днр и лнр