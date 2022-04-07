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Лукашенко рассказал о спецоперации по освобождению белорусов на Украине - РИА Новости, 07.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782302363.html
Лукашенко рассказал о спецоперации по освобождению белорусов на Украине
Лукашенко рассказал о спецоперации по освобождению белорусов на Украине - РИА Новости, 07.04.2022
Лукашенко рассказал о спецоперации по освобождению белорусов на Украине
Белоруссия провела на Украине спецоперацию по освобождению граждан республики, заявил президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T14:34
2022-04-07T15:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
белоруссия
кгб белоруссии
александр лукашенко
украина
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 7 апр — РИА Новости. Белоруссия провела на Украине спецоперацию по освобождению граждан республики, заявил президент Александр Лукашенко."Дошло до того, что эти негодяи начали захватывать там наших людей, прежде всего водителей автомобилей, которые в то время попали туда", — приводит его слова Sputnik Беларусь.Как сообщил белорусский лидер, на Украине арестовали полторы тысячи вагонов и около сотни фур вместе с водителями. Лукашенко подчеркнул, что Минск предупреждал Киев о последствиях подобных действий. В итоге силовики провели операцию по вызволению белорусов.Глава государства поручил представить к государственным наградам тех, кто освобождал дальнобойщиков. Помимо этого, Лукашенко потребовал жестко ответить, если белорусов продолжат удерживать на Украине."Ведь и здесь немало украинцев во главе с послом, мы же к ним относимся по закону, по-человечески. Но это уже не та ситуация. Поэтому: вели себя скверно, мы вынуждены были реагировать", — отметил президент.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При этом Лукашенко неоднократно подчеркивал, что Белоруссия не участвует в спецоперации.
https://ria.ru/20220326/belorussiya-1780271435.html
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Лукашенко о спецоперации по освобождению граждан Белоруссии на Украине
Лукашенко рассказывает детали белорусской спецоперации по освобождению граждан республики на Украине
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в мире, белоруссия, кгб белоруссии, александр лукашенко, украина, ситуация в днр и лнр
14:34 07.04.2022 (обновлено: 15:43 07.04.2022)
 
Лукашенко рассказал о спецоперации по освобождению белорусов на Украине

Президент Лукашенко сообщил о спецоперации по освобождению белорусов на Украине

Читать ria.ru в
МИНСК, 7 апр — РИА Новости. Белоруссия провела на Украине спецоперацию по освобождению граждан республики, заявил президент Александр Лукашенко.
"Дошло до того, что эти негодяи начали захватывать там наших людей, прежде всего водителей автомобилей, которые в то время попали туда", — приводит его слова Sputnik Беларусь.
Как сообщил белорусский лидер, на Украине арестовали полторы тысячи вагонов и около сотни фур вместе с водителями. Лукашенко подчеркнул, что Минск предупреждал Киев о последствиях подобных действий. В итоге силовики провели операцию по вызволению белорусов.
Глава государства поручил представить к государственным наградам тех, кто освобождал дальнобойщиков. Помимо этого, Лукашенко потребовал жестко ответить, если белорусов продолжат удерживать на Украине.
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"Ведь и здесь немало украинцев во главе с послом, мы же к ним относимся по закону, по-человечески. Но это уже не та ситуация. Поэтому: вели себя скверно, мы вынуждены были реагировать", — отметил президент.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При этом Лукашенко неоднократно подчеркивал, что Белоруссия не участвует в спецоперации.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреБелоруссияКГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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