https://ria.ru/20220407/ukraina-1782299088.html
Киев показал недоговороспособность, заявил Лавров
Киев показал недоговороспособность, заявил Лавров - РИА Новости, 07.04.2022
Киев показал недоговороспособность, заявил Лавров
Киев, предложив свой вариант соглашения с Россией. показал свою недоговороспособность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T14:21
2022-04-07T14:21
2022-04-07T14:42
в мире
сергей лавров
обострение ситуации в днр и лнр
вашингтон (город)
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778283338_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0510f5ad1cb6490734030cec6792d6bf.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Киев, предложив свой вариант соглашения с Россией. показал свою недоговороспособность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Недоговороспособность в очередной раз характеризует истинные замыслы Киева, его линию на затягивание и даже подрыв переговоров через отход от достигаемых пониманий. Киевский режим контролируется Вашингтоном и его союзниками, которые толкают президента Зеленского на продолжение боевых действий", - заявил Лавров.
https://ria.ru/20220407/dogovor-1782301077.html
вашингтон (город)
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778283338_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_5a0911d2de56861468aff20765d00939.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, вашингтон (город), киев
14:21 07.04.2022 (обновлено: 14:42 07.04.2022)
Киев показал недоговороспособность, заявил Лавров
Лавров заявил, что Киев, предложив новый проект соглашения, показал недоговороспособность