https://ria.ru/20220407/ukraina-1782299088.html

Киев показал недоговороспособность, заявил Лавров

Киев показал недоговороспособность, заявил Лавров - РИА Новости, 07.04.2022

Киев показал недоговороспособность, заявил Лавров

Киев, предложив свой вариант соглашения с Россией. показал свою недоговороспособность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T14:21

2022-04-07T14:21

2022-04-07T14:42

в мире

сергей лавров

обострение ситуации в днр и лнр

вашингтон (город)

киев

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Киев, предложив свой вариант соглашения с Россией. показал свою недоговороспособность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Недоговороспособность в очередной раз характеризует истинные замыслы Киева, его линию на затягивание и даже подрыв переговоров через отход от достигаемых пониманий. Киевский режим контролируется Вашингтоном и его союзниками, которые толкают президента Зеленского на продолжение боевых действий", - заявил Лавров.

https://ria.ru/20220407/dogovor-1782301077.html

вашингтон (город)

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, вашингтон (город), киев