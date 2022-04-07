https://ria.ru/20220407/ukraina-1782297590.html

США толкают Украину на продолжение боевых действий, заявил Лавров

США толкают Украину на продолжение боевых действий, заявил Лавров - РИА Новости, 07.04.2022

США толкают Украину на продолжение боевых действий, заявил Лавров

Киев контролируется Вашингтоном и его союзниками, которые толкают Украину на продолжение боевых действий, а представленный Киевом новый проект договора, в... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T14:18

2022-04-07T14:18

2022-04-07T15:19

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Киев контролируется Вашингтоном и его союзниками, которые толкают Украину на продолжение боевых действий, а представленный Киевом новый проект договора, в котором изменены ранее согласованные пункты, говорит о недоговороспособности Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Министр отметил, что под документом, который был принят на переговорах в Стамбуле, член украинской делегации Давид Арахамия поставил свою подпись, однако в новом проекта договора, который накануне Киев представил, есть отход от ранее согласованных позиций. В частности, по словам министра, Киев изначально согласился на то, что гарантии безопасности не будут распространяться на Крым и Севастополь, а любые военные учения могут проводиться Украиной только с согласия всех стран-гарантов, включая Россию. Однако в новом проекте документа этот пункт заменен на необходимость получить согласие большинства стран-гарантов."Подобная недоговороспособность в очередной раз характеризует истинные замыслы Киева, его линию на затягивание и даже подрыв переговоров через отход от достигаемых пониманий. Киевский режим контролируется Вашингтоном и его союзниками, которые толкают президента Зеленского на продолжение боевых действий", - заявил Лавров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

https://ria.ru/20220120/amerika-1768636164.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, украина, ситуация в днр и лнр