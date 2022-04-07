12:23 07.04.2022 (обновлено: 12:49 07.04.2022)
Переговоров по Украине без Белоруссии быть не может, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Лукашенко: переговоров по Украине без участия Минска быть не может
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переговоров по Украине без участия Минска быть не может, как и "сепаратных договоренностей" за его спиной, Россия понимает эту позицию.
"Хочу обозначить вам нашу позицию, которая доведена до министра иностранных дел и поручено МИДу ее реализовать. Не может быть переговоров без участия Беларуси. Коль вы нас ввязали в это – прежде всего, западные страны – там, на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Беларуси", - сказал Лукашенко на заседании совбеза. Отрывок встречи опубликовал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".
Лукашенко пояснил, что Минск исходит не из того, что Белоруссию "погрузили в одну корзину с Россией". "Нет. Мы исходим из того, что эта война – за забором нашей страны. Она серьезнейшим образом влияет на ситуацию в Беларуси. Поэтому никаких сепаратных, за спиной Беларуси, договоренностей быть не может. И я абсолютно убежден и знаю, что Россия такую позицию понимает. В этом нет ничего плохого, но это будет противоречить замыслу Запада. Но это не значит, что мы должны танцевать под дудку Запада", - заявил белорусский президент.
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