https://ria.ru/20220407/ukraina-1782260727.html

Переговоров по Украине без Белоруссии быть не может, заявил Лукашенко

Переговоров по Украине без Белоруссии быть не может, заявил Лукашенко - РИА Новости, 07.04.2022

Переговоров по Украине без Белоруссии быть не может, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переговоров по Украине без участия Минска быть не может, как и "сепаратных договоренностей" за его спиной,... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:23

2022-04-07T12:23

2022-04-07T12:49

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МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переговоров по Украине без участия Минска быть не может, как и "сепаратных договоренностей" за его спиной, Россия понимает эту позицию."Хочу обозначить вам нашу позицию, которая доведена до министра иностранных дел и поручено МИДу ее реализовать. Не может быть переговоров без участия Беларуси. Коль вы нас ввязали в это – прежде всего, западные страны – там, на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Беларуси", - сказал Лукашенко на заседании совбеза. Отрывок встречи опубликовал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".Лукашенко пояснил, что Минск исходит не из того, что Белоруссию "погрузили в одну корзину с Россией". "Нет. Мы исходим из того, что эта война – за забором нашей страны. Она серьезнейшим образом влияет на ситуацию в Беларуси. Поэтому никаких сепаратных, за спиной Беларуси, договоренностей быть не может. И я абсолютно убежден и знаю, что Россия такую позицию понимает. В этом нет ничего плохого, но это будет противоречить замыслу Запада. Но это не значит, что мы должны танцевать под дудку Запада", - заявил белорусский президент.

https://ria.ru/20220406/peregovory-1782109991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, россия, украина, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр