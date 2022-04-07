https://ria.ru/20220407/ukraina-1782250384.html
США затягивают конфликт на Украине подлыми методами, заявил Нарышкин
США затягивают конфликт на Украине подлыми методами, заявил Нарышкин - РИА Новости, 07.04.2022
США затягивают конфликт на Украине подлыми методами, заявил Нарышкин
США для затягивания спецоперации на Украине используют "самые подлые методы", вплоть до засылки вооруженных боевиков для организации террористического подполья, РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T11:45
2022-04-07T11:45
2022-04-07T11:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
воронеж
киев
нато
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. США для затягивания спецоперации на Украине используют "самые подлые методы", вплоть до засылки вооруженных боевиков для организации террористического подполья, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.По его оценке, США сейчас видят основную задачу в том, чтобы максимально затянуть конфликт на Украине, сделать его как можно более затратным для Москвы и Киева."Для этого используются самые подлые методы, вплоть до засылки на украинскую территорию вооруженных боевиков, перед которыми ставится задача организации и поддержки в стране так называемого партизанского, а на самом деле террористического подполья", - говорится в статье Нарышкина для российского журнала "Национальная оборона"."На текущем этапе в Вашингтоне видят свою основную задачу в том, чтобы максимально затянуть конфликт, сделать его как можно более затратным и для Москвы, и для Киева, и одновременно не допустить распространения эскалации дальше на Запад", - написал Нарышкин в статье в российском журнале "Национальная оборона".Он отметил, что НАТО, как подчеркивают американские "стратеги", должна постараться превратить Украину для России в подобие Афганистана.По мнению директора СВР, для тех, кто "хоть немного знаком с историей и географией", очевидна абсолютная неуместность и стратегическая провальность подобной аналогии."Впрочем, стоит ли ждать многого от лидеров, которые путают Мариуполь с Метрополем и считают Воронеж и Ростов-на-Дону украинскими городами?!" - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220407/afganistan-1782250052.html
https://ria.ru/20220407/ssha-1782223737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, воронеж, киев, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, мариуполь
11:45 07.04.2022 (обновлено: 11:54 07.04.2022)
США затягивают конфликт на Украине подлыми методами, заявил Нарышкин
Глава СВР Нарышкин заявил, что США затягивают конфликт на Украине самыми подлыми методами