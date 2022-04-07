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Запад использует Украину для ликвидации среднего класса, считает Нарышкин - РИА Новости, 07.04.2022
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Запад использует Украину для ликвидации среднего класса, считает Нарышкин
Запад использует Украину для ликвидации среднего класса, считает Нарышкин - РИА Новости, 07.04.2022
Запад использует Украину для ликвидации среднего класса, считает Нарышкин
Западные элиты, вероятно, используют сложившуюся вокруг Украины ситуацию для реализации старых планов по ликвидации своего среднего класса, заявил директор... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T11:44
2022-04-07T12:01
в мире
сша
россия
вашингтон (город)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Западные элиты, вероятно, используют сложившуюся вокруг Украины ситуацию для реализации старых планов по ликвидации своего среднего класса, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин."Возникает стойкое впечатление, что западные элиты просто используют складывающуюся ситуацию для реализации давно вынашиваемых планов по де-факто ликвидации среднего класса в духе известного сценария, предложенного давосским Всемирным экономическим форумом: "К 2030 году у вас не будет ничего и вы будете счастливы!" - написал Нарышкин в статье в российском журнале "Национальная оборона".По его словам, комфортная, обеспеченная жизнь, особенно представителей среднего класса, на протяжении многих лет являлась одним из столпов политической стабильности в западных странах. Но теперь из-за объявленного Вашингтоном и его сателлитами "крестового похода" против России население США и государств ЕС сталкивается с беспрецедентным ростом цен на топливо, электроэнергию, продовольствие."Жителей Европы уже начали морально готовить к перспективам введения продуктовых карточек и отключения батарей, которые, оказывается, "легко можно заменить на свитеры". И все это – под предлогом оказания помощи украинскому народу, хотя как раз украинцам от всех этих мер, что называется, ни горячо, ни холодно", - добавил глава СВР.По словам Нарышкина, в Вашингтоне и Брюсселе любят спекулировать на тему "перспектив противостояния холодильника и телевизора в России"."Однако опустошенный "холодильник" может оказаться гораздо более опасным для самой евроатлантической элиты. Мы еще увидим взлет на Западе подлинного гражданского сознания, обращенного в сторону не мифической российской угрозы, а собственных лидеров, заставляющих рядовых европейцев и американцев из своего кармана оплачивать их геополитические авантюры и просчеты", - отметил директор СВР."Подобное пробуждение остается только приветствовать, хотя и не исключено, что закончится оно отнюдь не приходом к власти в США и государствах Европы национально ориентированных здравомыслящих политиков-реалистов, а установлением в западном ареале уже тотальной и неприкрытой либерал-нацистской диктатуры", - добавил Нарышкин.
https://ria.ru/20220407/spetsoperatsiya-1782252046.html
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в мире, сша, россия, вашингтон (город), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
11:44 07.04.2022 (обновлено: 12:01 07.04.2022)
 
Запад использует Украину для ликвидации среднего класса, считает Нарышкин

Глава СВР Нарышкин: Запад использует Украину для ликвидации своего среднего класса

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Западные элиты, вероятно, используют сложившуюся вокруг Украины ситуацию для реализации старых планов по ликвидации своего среднего класса, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
"Возникает стойкое впечатление, что западные элиты просто используют складывающуюся ситуацию для реализации давно вынашиваемых планов по де-факто ликвидации среднего класса в духе известного сценария, предложенного давосским Всемирным экономическим форумом: "К 2030 году у вас не будет ничего и вы будете счастливы!" - написал Нарышкин в статье в российском журнале "Национальная оборона".
По его словам, комфортная, обеспеченная жизнь, особенно представителей среднего класса, на протяжении многих лет являлась одним из столпов политической стабильности в западных странах. Но теперь из-за объявленного Вашингтоном и его сателлитами "крестового похода" против России население США и государств ЕС сталкивается с беспрецедентным ростом цен на топливо, электроэнергию, продовольствие.
"Жителей Европы уже начали морально готовить к перспективам введения продуктовых карточек и отключения батарей, которые, оказывается, "легко можно заменить на свитеры". И все это – под предлогом оказания помощи украинскому народу, хотя как раз украинцам от всех этих мер, что называется, ни горячо, ни холодно", - добавил глава СВР.
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По словам Нарышкина, в Вашингтоне и Брюсселе любят спекулировать на тему "перспектив противостояния холодильника и телевизора в России".
"Однако опустошенный "холодильник" может оказаться гораздо более опасным для самой евроатлантической элиты. Мы еще увидим взлет на Западе подлинного гражданского сознания, обращенного в сторону не мифической российской угрозы, а собственных лидеров, заставляющих рядовых европейцев и американцев из своего кармана оплачивать их геополитические авантюры и просчеты", - отметил директор СВР.
"Подобное пробуждение остается только приветствовать, хотя и не исключено, что закончится оно отнюдь не приходом к власти в США и государствах Европы национально ориентированных здравомыслящих политиков-реалистов, а установлением в западном ареале уже тотальной и неприкрытой либерал-нацистской диктатуры", - добавил Нарышкин.
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В миреСШАРоссияВашингтон (город)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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