https://ria.ru/20220407/ukraina-1782241178.html

Ситуация на Украине пошатнула европейскую безопасность, заявил Столтенберг

Ситуация на Украине пошатнула европейскую безопасность, заявил Столтенберг - РИА Новости, 07.04.2022

Ситуация на Украине пошатнула европейскую безопасность, заявил Столтенберг

Ситуация на Украине несет глубокие последствия для европейской безопасности и негативно сказывается на всем мироустройстве, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T11:21

2022-04-07T11:21

2022-04-07T11:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

жозеп боррель

россия

финляндия

грузия

нато

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БРЮССЕЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Ситуация на Украине несет глубокие последствия для европейской безопасности и негативно сказывается на всем мироустройстве, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, открывая в четверг совместное заседание глав МИД стран альянса и партнеров Североатлантического блока.В совместной с НАТО встрече принимают участие министры иностранных дел Украины, Грузии, Финляндии, Швеции, Австралии, Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, а также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Российская агрессия против Украины несет глубокие последствия для европейской безопасности, но также расшатывает весь миропорядок. Присутствие наших партнеров здесь сегодня демонстрирует наше единство в поддержке Украины, осуждении российской агрессии и защите основанного на правилах мирового порядка", - сказал Столтенберг на открытой для прессы части заседания.Позднее в четверг в штаб-квартире НАТО пройдет встреча непосредственно глав МИД альянса, на которой будут обсуждать усиление военной помощи Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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Ольга Маркова

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Ольга Маркова

в мире, владимир путин, жозеп боррель, россия, финляндия, грузия, нато, йенс столтенберг, украина