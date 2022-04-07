https://ria.ru/20220407/ukraina-1782228778.html
Российские комплексы ПВО сбили пять украинских беспилотников
Российские комплексы ПВО сбили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 07.04.2022
Российские комплексы ПВО сбили пять украинских беспилотников
Российские комплексы противовоздушной обороны сбили пять беспилотников в небе над Донбассом, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T10:22
2022-04-07T10:22
2022-04-07T10:26
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российские комплексы противовоздушной обороны сбили пять беспилотников в небе над Донбассом, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новоселовка Вторая, Червоное, Новоградовка, Иловайск, Харцизск", - сказал он.
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782228392.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иловайск, донецкая народная республика, луганская народная республика
10:22 07.04.2022 (обновлено: 10:26 07.04.2022)
Российские комплексы ПВО сбили пять украинских беспилотников
Средства ПВО Вооруженных сил России сбили пять украинских беспилотников над Донбассом