https://ria.ru/20220407/ukraina-1782228778.html

Российские комплексы ПВО сбили пять украинских беспилотников

Российские комплексы ПВО сбили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 07.04.2022

Российские комплексы ПВО сбили пять украинских беспилотников

Российские комплексы противовоздушной обороны сбили пять беспилотников в небе над Донбассом, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T10:22

2022-04-07T10:22

2022-04-07T10:26

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российские комплексы противовоздушной обороны сбили пять беспилотников в небе над Донбассом, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новоселовка Вторая, Червоное, Новоградовка, Иловайск, Харцизск", - сказал он.

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782228392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иловайск, донецкая народная республика, луганская народная республика