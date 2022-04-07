https://ria.ru/20220407/ukraina-1782228392.html

Российские военные уничтожили четыре украинские базы хранения ГСМ

Российские военные уничтожили четыре украинские базы хранения ГСМ - РИА Новости, 07.04.2022

Российские военные уничтожили четыре украинские базы хранения ГСМ

Российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили четыре базы хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), топливом с которых снабжались украинские войска РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T10:20

2022-04-07T10:20

2022-04-07T10:51

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили четыре базы хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), топливом с которых снабжались украинские войска под Харьковом, Николаевом и на Донбассе, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного и морского базирования в течение ночи уничтожены четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Николаев, Запорожье, Харьков и Чугуев, с которых осуществлялось снабжение топливом украинских группировок войск под Харьковом, Николаевом и на Донбассе", - сказал Конашенков.

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782228070.html

запорожье

николаев (украина)

харьков

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Дарья Буймова

в мире, запорожье, николаев (украина), харьков