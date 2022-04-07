https://ria.ru/20220407/ukraina-1782228392.html
Российские военные уничтожили четыре украинские базы хранения ГСМ
Российские военные уничтожили четыре украинские базы хранения ГСМ - РИА Новости, 07.04.2022
Российские военные уничтожили четыре украинские базы хранения ГСМ
Российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили четыре базы хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), топливом с которых снабжались украинские войска РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T10:20
2022-04-07T10:20
2022-04-07T10:51
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
запорожье
николаев (украина)
харьков
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили четыре базы хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), топливом с которых снабжались украинские войска под Харьковом, Николаевом и на Донбассе, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного и морского базирования в течение ночи уничтожены четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Николаев, Запорожье, Харьков и Чугуев, с которых осуществлялось снабжение топливом украинских группировок войск под Харьковом, Николаевом и на Донбассе", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782228070.html
запорожье
николаев (украина)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожье, николаев (украина), харьков
10:20 07.04.2022 (обновлено: 10:51 07.04.2022)
Российские военные уничтожили четыре украинские базы хранения ГСМ
Минобороны: ВС России уничтожили высокоточными ударами четыре украинские базы хранения ГСМ