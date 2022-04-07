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Российские военные уничтожили четыре украинские базы хранения ГСМ - РИА Новости, 07.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782228392.html
Российские военные уничтожили четыре украинские базы хранения ГСМ
Российские военные уничтожили четыре украинские базы хранения ГСМ - РИА Новости, 07.04.2022
Российские военные уничтожили четыре украинские базы хранения ГСМ
Российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили четыре базы хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), топливом с которых снабжались украинские войска РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T10:20
2022-04-07T10:51
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
запорожье
николаев (украина)
харьков
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили четыре базы хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), топливом с которых снабжались украинские войска под Харьковом, Николаевом и на Донбассе, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного и морского базирования в течение ночи уничтожены четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Николаев, Запорожье, Харьков и Чугуев, с которых осуществлялось снабжение топливом украинских группировок войск под Харьковом, Николаевом и на Донбассе", - сказал Конашенков.
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запорожье
николаев (украина)
харьков
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в мире, запорожье, николаев (украина), харьков
10:20 07.04.2022 (обновлено: 10:51 07.04.2022)
 
Российские военные уничтожили четыре украинские базы хранения ГСМ

Минобороны: ВС России уничтожили высокоточными ударами четыре украинские базы хранения ГСМ

© РИА Новости / Перейти в фотобанкУдарный вертолет Ми-24 пролетает над полевым аэродромом ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Ударный вертолет Ми-24 пролетает над полевым аэродромом ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили четыре базы хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), топливом с которых снабжались украинские войска под Харьковом, Николаевом и на Донбассе, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного и морского базирования в течение ночи уничтожены четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Николаев, Запорожье, Харьков и Чугуев, с которых осуществлялось снабжение топливом украинских группировок войск под Харьковом, Николаевом и на Донбассе", - сказал Конашенков.
Ударный вертолет Ми-24 в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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