https://ria.ru/20220407/ukraina-1782224176.html
Генсек НАТО обсудит с главой МИД Украины дополнительные поставки оружия
Генсек НАТО обсудит с главой МИД Украины дополнительные поставки оружия - РИА Новости, 07.04.2022
Генсек НАТО обсудит с главой МИД Украины дополнительные поставки оружия
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на встрече министров иностранных дел альянса с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой будут рассмотрены... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T10:01
2022-04-07T10:01
2022-04-07T10:01
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БРЮССЕЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на встрече министров иностранных дел альянса с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой будут рассмотрены поставки различного вооружения в эту страну."На нашей встрече с главами МИД НАТО мы затронем потребность в дополнительных системах противовоздушной обороны, противотанкового оружия, легкого, но и более тяжелого вооружения, а также различных видах поддержки Украины", - сказал генсек НАТО журналистам перед началом встречи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220405/oruzhie-1781908248.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, нато
Генсек НАТО обсудит с главой МИД Украины дополнительные поставки оружия
Генсек НАТО Столтенберг обсудит с главой МИД Украины дополнительные поставки оружия