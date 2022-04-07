https://ria.ru/20220407/ugol-1782317376.html

СМИ: Польша выступила против изменения проекта об импорте угля из России

СМИ: Польша выступила против изменения проекта об импорте угля из России - РИА Новости, 07.04.2022

СМИ: Польша выступила против изменения проекта об импорте угля из России

Польша выступает против запрашиваемых Германией изменений в проекте санкций против России относительно сдвига сроков запрета на импорт угля из России, передает... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T15:33

2022-04-07T15:33

2022-04-07T15:33

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россия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Польша выступает против запрашиваемых Германией изменений в проекте санкций против России относительно сдвига сроков запрета на импорт угля из России, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Как сообщили СМИ ранее, послы Евросоюза могут в четверг одобрить запрет на импорт угля из РФ, однако мера вступит в силу с середины августа, на месяц позже, чем планировалось. Отмечалось, что Германия оказала давление на ЕС с целью отсрочить вступление в силу меры."Послы ЕС встречаются в четверг с целью одобрения пакета, который включает в себя запрет на уголь. Но Польша противостоит изменениям в проекте санкционного плана, запрашиваемым Германией, о продлении переходного периода запрета от месяца до четырех месяцев", - пишет агентство.Как отмечает источник Блумберга, Варшава также настаивает на отказе от всех оставшихся исключений к существующему запрету на продажу России оружия и военных технологий. Кроме того, ряд стран Евросоюза считают, что пятый обсуждаемый пакет санкции против России является слишком мягким.Еврокомиссия ранее предложила пятый пакет санкций в отношении России, который состоит из шести элементов, среди них – запрет на импорт угля, ограничения против четырех банков, а также запреты в транспортном сектореРяд стран Запада вводит все новые санкции против РФ из-за событий на Украине. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/ispaniya-1782271750.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, евросоюз, россия, польша, экономика