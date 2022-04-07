СМИ: Польша выступила против изменения проекта об импорте угля из России
Блумберг: Польша выступила против изменений в проект ЕС о запрете импорта угля из России
© AP Photo / Czarek SokolowskiФлаги Польши и Европейского союза в здании парламента в Варшаве
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Флаги Польши и Европейского союза в здании парламента в Варшаве
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Польша выступает против запрашиваемых Германией изменений в проекте санкций против России относительно сдвига сроков запрета на импорт угля из России, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Послы ЕС встречаются в четверг с целью одобрения пакета, который включает в себя запрет на уголь. Но Польша противостоит изменениям в проекте санкционного плана, запрашиваемым Германией, о продлении переходного периода запрета от месяца до четырех месяцев", - пишет агентство.
Еврокомиссия ранее предложила пятый пакет санкций в отношении России, который состоит из шести элементов, среди них – запрет на импорт угля, ограничения против четырех банков, а также запреты в транспортном секторе
Ряд стран Запада вводит все новые санкции против РФ из-за событий на Украине. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.