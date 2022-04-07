11:32 07.04.2022 (обновлено: 13:32 07.04.2022)
ЕС отложит введение запрета на импорт российского угля, пишет Reuters
Reuters: полный запрет ЕС на импорт российского угля отложат до середины августа
© AP Photo / Virginia MayoФлаги стран — членов ЕС возле здания Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги стран — членов ЕС возле здания Европейского парламента в Брюсселе
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Евросоюз одобрит запрет на импорт угля из России, но он начнет действовать на месяц позже, чем планировалось, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в ЕС.
"Посланники Европейского союза должны одобрить в четверг запрет на российский уголь, который вступит в силу с середины августа, на месяц позже, чем предполагалось изначально", — говорится в сообщении.
По сведениям агентства, Германия надавила на ЕС, чтобы отсрочить введение этой меры.
Запрет на импорт угля входит в пятый пакет антироссийских санкций, предложенный Еврокомиссией. Накануне Рейтер писало, что дипломатам не удалось договориться по этим ограничениям именно из-за вопроса об угле — не повлияет ли запрет импорта на действующие контракты.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. По словам министра финансов Антона Силуанова, это около 300 миллиардов долларов — примерно половина золотовалютных резервов России.
В ответ Россия приняла зеркальные меры, введя ограничения на вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами. Кроме того, президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающий переход на рубли в расчетах за газ для недружественных стран.