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ЕС отложит введение запрета на импорт российского угля, пишет Reuters - РИА Новости, 07.04.2022
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ЕС отложит введение запрета на импорт российского угля, пишет Reuters
ЕС отложит введение запрета на импорт российского угля, пишет Reuters - РИА Новости, 07.04.2022
ЕС отложит введение запрета на импорт российского угля, пишет Reuters
Евросоюз одобрит запрет на импорт угля из России, но он начнет действовать на месяц позже, чем планировалось, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T11:32
2022-04-07T13:32
в мире
евросоюз
россия
еврокомиссия
германия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Евросоюз одобрит запрет на импорт угля из России, но он начнет действовать на месяц позже, чем планировалось, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в ЕС."Посланники Европейского союза должны одобрить в четверг запрет на российский уголь, который вступит в силу с середины августа, на месяц позже, чем предполагалось изначально", — говорится в сообщении.По сведениям агентства, Германия надавила на ЕС, чтобы отсрочить введение этой меры.Запрет на импорт угля входит в пятый пакет антироссийских санкций, предложенный Еврокомиссией. Накануне Рейтер писало, что дипломатам не удалось договориться по этим ограничениям именно из-за вопроса об угле — не повлияет ли запрет импорта на действующие контракты.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. По словам министра финансов Антона Силуанова, это около 300 миллиардов долларов — примерно половина золотовалютных резервов России.В ответ Россия приняла зеркальные меры, введя ограничения на вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами. Кроме того, президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающий переход на рубли в расчетах за газ для недружественных стран.
https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782211819.html
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в мире, евросоюз, россия, еврокомиссия, германия, санкции в отношении россии
11:32 07.04.2022 (обновлено: 13:32 07.04.2022)
 
ЕС отложит введение запрета на импорт российского угля, пишет Reuters

Reuters: полный запрет ЕС на импорт российского угля отложат до середины августа

© AP Photo / Virginia MayoФлаги стран — членов ЕС возле здания Европейского парламента в Брюсселе
Флаги стран — членов ЕС возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги стран — членов ЕС возле здания Европейского парламента в Брюсселе
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Евросоюз одобрит запрет на импорт угля из России, но он начнет действовать на месяц позже, чем планировалось, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в ЕС.
"Посланники Европейского союза должны одобрить в четверг запрет на российский уголь, который вступит в силу с середины августа, на месяц позже, чем предполагалось изначально", — говорится в сообщении.
По сведениям агентства, Германия надавила на ЕС, чтобы отсрочить введение этой меры.
Запрет на импорт угля входит в пятый пакет антироссийских санкций, предложенный Еврокомиссией. Накануне Рейтер писало, что дипломатам не удалось договориться по этим ограничениям именно из-за вопроса об угле — не повлияет ли запрет импорта на действующие контракты.
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В ответ Россия приняла зеркальные меры, введя ограничения на вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами. Кроме того, президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающий переход на рубли в расчетах за газ для недружественных стран.
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