https://ria.ru/20220407/ugol-1782204732.html

Япония не станет вводить эмбарго на импорт угля из России, сообщили СМИ

Япония не станет вводить эмбарго на импорт угля из России, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.04.2022

Япония не станет вводить эмбарго на импорт угля из России, сообщили СМИ

Правительство Японии не станет вводить эмбарго на поставки угля из России в рамках ужесточения санкций в свете событий на Украине, пишет газета "Маинити" со... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T04:09

2022-04-07T04:09

2022-04-07T04:09

россия

украина

в мире

япония

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ТОКИО, 7 апр – РИА Новости. Правительство Японии не станет вводить эмбарго на поставки угля из России в рамках ужесточения санкций в свете событий на Украине, пишет газета "Маинити" со ссылкой на информированные источники.Еврокомиссия ранее предложила пятый пакет санкций в отношении России, который состоит из шести элементов, среди них – запрет на импорт угля, ограничения против четырех банков, а также запреты в транспортном секторе. Однако, накануне дипломатам ЕС не удалось согласовать новый пакет санкций против РФ и договориться о запрете импорта российского угля.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782161791.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, в мире, япония