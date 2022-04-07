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Япония не станет вводить эмбарго на импорт угля из России, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.04.2022
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Япония не станет вводить эмбарго на импорт угля из России, сообщили СМИ
Япония не станет вводить эмбарго на импорт угля из России, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.04.2022
Япония не станет вводить эмбарго на импорт угля из России, сообщили СМИ
Правительство Японии не станет вводить эмбарго на поставки угля из России в рамках ужесточения санкций в свете событий на Украине, пишет газета "Маинити" со... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T04:09
2022-04-07T04:09
россия
украина
в мире
япония
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ТОКИО, 7 апр – РИА Новости. Правительство Японии не станет вводить эмбарго на поставки угля из России в рамках ужесточения санкций в свете событий на Украине, пишет газета "Маинити" со ссылкой на информированные источники.Еврокомиссия ранее предложила пятый пакет санкций в отношении России, который состоит из шести элементов, среди них – запрет на импорт угля, ограничения против четырех банков, а также запреты в транспортном секторе. Однако, накануне дипломатам ЕС не удалось согласовать новый пакет санкций против РФ и договориться о запрете импорта российского угля.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия, украина, в мире, япония
04:09 07.04.2022
 
Япония не станет вводить эмбарго на импорт угля из России, сообщили СМИ

Газета "Маинити": правительство Японии не станет вводить эмбарго на импорт угля из России

CC BY 2.0 / Friends of the Earth International / Soga power stationУгольная ТЭС в префектуре Тиба, Япония
Угольная ТЭС в префектуре Тиба, Япония - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
CC BY 2.0 / Friends of the Earth International / Soga power station
Угольная ТЭС в префектуре Тиба, Япония
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ТОКИО, 7 апр – РИА Новости. Правительство Японии не станет вводить эмбарго на поставки угля из России в рамках ужесточения санкций в свете событий на Украине, пишет газета "Маинити" со ссылкой на информированные источники.
"Объем импортируемого угля из России в Японию составляет около 15% от общего. Стало известно, что Япония не станет вводить эмбарго на его импорт в связи с риском повышения цен на данный энергоресурс в том случае, если российский товар будет элиминирован с международного рынка", - отмечается в сообщении издания.
Еврокомиссия ранее предложила пятый пакет санкций в отношении России, который состоит из шести элементов, среди них – запрет на импорт угля, ограничения против четырех банков, а также запреты в транспортном секторе. Однако, накануне дипломатам ЕС не удалось согласовать новый пакет санкций против РФ и договориться о запрете импорта российского угля.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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