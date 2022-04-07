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Российские войска блокировали Угледар и Новомихайловку - РИА Новости, 07.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/ugledar-1782386723.html
Российские войска блокировали Угледар и Новомихайловку
Российские войска блокировали Угледар и Новомихайловку - РИА Новости, 07.04.2022
Российские войска блокировали Угледар и Новомихайловку
Российские военные ведут бои у села Новомихайловка под Донецком, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T19:39
2022-04-07T20:22
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские военные ведут бои у села Новомихайловка под Донецком, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск российских Вооруженных сил, развивая наступление, полностью блокировала населенный пункт Новомихайловка и приступила к его зачистке от националистов", — сказал он.Также для ведения боевых действий блокирован Угледар. ВС, уточнил Конашенков, преследуют отходящие подразделения 54-й механизированной бригады украинских войск. По данным ведомства, за день в этом районе разгромлена группировка, по численности примерно равная усиленной мотопехотной роте, а также танковый взвод.Представитель Минобороны также отчитался о ракетном ударе по скоплению украинской военной техники на железнодорожной станции Новоград-Волынский под Житомиром. Всего за день уничтожены более 40 военных объектов.Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи — райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93 процента территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также несколько других населенных пунктов этой агломерации.По предварительным данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 5 апреля, с начала военных действий на Украине погибли 1563 мирных жителя и 3776 человек ранены.
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782388331.html
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Минобороны РФ об ударах высокоточными ракетами по скоплению украинской военной техники
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, донецкая народная республика
19:39 07.04.2022 (обновлено: 20:22 07.04.2022)
 
Российские войска блокировали Угледар и Новомихайловку

Российские войска блокировали Угледар и Новомихайловку в Донецкой области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские военные ведут бои у села Новомихайловка под Донецком, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Группировка войск российских Вооруженных сил, развивая наступление, полностью блокировала населенный пункт Новомихайловка и приступила к его зачистке от националистов", — сказал он.
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Также для ведения боевых действий блокирован Угледар. ВС, уточнил Конашенков, преследуют отходящие подразделения 54-й механизированной бригады украинских войск. По данным ведомства, за день в этом районе разгромлена группировка, по численности примерно равная усиленной мотопехотной роте, а также танковый взвод.
Представитель Минобороны также отчитался о ракетном ударе по скоплению украинской военной техники на железнодорожной станции Новоград-Волынский под Житомиром. Всего за день уничтожены более 40 военных объектов.
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Россия взяла под контроль приборостроительный завод в Изюме
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи — райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93 процента территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также несколько других населенных пунктов этой агломерации.
По предварительным данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 5 апреля, с начала военных действий на Украине погибли 1563 мирных жителя и 3776 человек ранены.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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