https://ria.ru/20220407/uchebnik-1782322678.html

Минпросвещения формирует перечень учебников, необходимых ДНР и ЛНР

Минпросвещения формирует перечень учебников, необходимых ДНР и ЛНР - РИА Новости, 07.04.2022

Минпросвещения формирует перечень учебников, необходимых ДНР и ЛНР

Минпросвещения РФ формирует перечень учебников, необходимых ДНР и ЛНР, прорабатывются механизмы доставки, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T15:49

2022-04-07T15:49

2022-04-07T15:50

общество

михаил мишустин

донецкая народная республика

луганская народная республика

госдума рф

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Минпросвещения РФ формирует перечень учебников, необходимых ДНР и ЛНР, прорабатывются механизмы доставки, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.В министерстве отметили, что о готовности выделить для школ Донецкой и Луганской народных республик средства на учебники и необходимое компьютерное оборудование для подготовки к началу нового учебного года заявил в ходе отчета правительства в Госдуме председатель правительства Михаил Мишустин."Мы уже наладили плотное взаимодействие с коллегами из Донецкой и Луганской народных республик, лично встречался с министрами образования. Конечно, они нуждаются в поддержке, то, что им приходилось терпеть все эти годы, там ни о каком развитии речи вообще не шло... Есть понимание по потребности в учебниках, сейчас мы формируем такой перечень. Прорабатываем механизмы поддержки, доставки – вопрос комплексный, и в короткие сроки мы его планируем решить", - сказал Кравцов, слова которого приводит пресс-служба министерства.По его словам, более 2,5 тысяч педагогов из ЛНР и ДНР зачислены на курсы повышения квалификации, на курсы для управленцев – около тысячи человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20220405/gorgadze-1781986357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, михаил мишустин, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф