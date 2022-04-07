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Минпросвещения формирует перечень учебников, необходимых ДНР и ЛНР
Минпросвещения формирует перечень учебников, необходимых ДНР и ЛНР - РИА Новости, 07.04.2022
Минпросвещения формирует перечень учебников, необходимых ДНР и ЛНР
Минпросвещения РФ формирует перечень учебников, необходимых ДНР и ЛНР, прорабатывются механизмы доставки, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T15:49
2022-04-07T15:49
2022-04-07T15:50
общество
михаил мишустин
донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Минпросвещения РФ формирует перечень учебников, необходимых ДНР и ЛНР, прорабатывются механизмы доставки, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.В министерстве отметили, что о готовности выделить для школ Донецкой и Луганской народных республик средства на учебники и необходимое компьютерное оборудование для подготовки к началу нового учебного года заявил в ходе отчета правительства в Госдуме председатель правительства Михаил Мишустин."Мы уже наладили плотное взаимодействие с коллегами из Донецкой и Луганской народных республик, лично встречался с министрами образования. Конечно, они нуждаются в поддержке, то, что им приходилось терпеть все эти годы, там ни о каком развитии речи вообще не шло... Есть понимание по потребности в учебниках, сейчас мы формируем такой перечень. Прорабатываем механизмы поддержки, доставки – вопрос комплексный, и в короткие сроки мы его планируем решить", - сказал Кравцов, слова которого приводит пресс-служба министерства.По его словам, более 2,5 тысяч педагогов из ЛНР и ДНР зачислены на курсы повышения квалификации, на курсы для управленцев – около тысячи человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20220405/gorgadze-1781986357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мишустин, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф
15:49 07.04.2022 (обновлено: 15:50 07.04.2022)
Минпросвещения формирует перечень учебников, необходимых ДНР и ЛНР
Минпросвещения формирует перечень учебников, необходимых школам в ДНР и ЛНР