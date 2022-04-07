https://ria.ru/20220407/ubiystvo-1782224621.html

В Иркутской области раскрыли убийство 26-летней давности

В Иркутской области раскрыли убийство 26-летней давности - РИА Новости, 07.04.2022

В Иркутской области раскрыли убийство 26-летней давности

В Иркутской области будут судить мужчину по обвинению в убийстве, совершенном 26 лет назад, сообщает в четверг областная прокуратура. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T10:03

2022-04-07T10:03

2022-04-07T10:03

иркутская область

усолье-сибирское

происшествия

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ИРКУТСК, 7 апр – РИА Новости. В Иркутской области будут судить мужчину по обвинению в убийстве, совершенном 26 лет назад, сообщает в четверг областная прокуратура.По данным следствия, летом 1996 года мужчина со своим знакомым и двумя женщинами ехал из Иркутска в Усолье-Сибирское, остановив попутный автомобиль "Волга". Во время поездки он под вымышленным предлогом попросил водителя остановиться, после чего застрелил шофера из обреза.Тело злоумышленники закопали в лесу и скрылись на похищенном автомобиле. Было заведено уголовное дело по статье "Убийство, совершенное из корыстных побуждений". Все эти годы обвиняемый скрывался от следствия, найти и задержать его удалось лишь в октябре 2021 года."В Усолье-Сибирском перед судом предстанет мужчина, совершивший убийство более 25 лет назад. Прокуратурой города Усолье-Сибирское утверждено обвинительное заключение по уголовному делу", - говорится в релизе.По заявлению ведомства, следствие собрало "полную доказательственную базу" причастности обвиняемого к убийству.

https://ria.ru/20220406/razboy-1782139866.html

иркутская область

усолье-сибирское

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

иркутская область, усолье-сибирское, происшествия