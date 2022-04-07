https://ria.ru/20220407/tseny-1782310388.html

В Австрии оптовые цены в марте на четверть превысили уровень 2021 года

В Австрии оптовые цены в марте на четверть превысили уровень 2021 года - РИА Новости, 07.04.2022

В Австрии оптовые цены в марте на четверть превысили уровень 2021 года

Оптовые цены на товары в Австрии в марте были на 25,6% выше, чем год назад, сообщает Статистическое управление Австрии. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T15:01

2022-04-07T15:01

2022-04-07T15:01

экономика

в мире

австрия

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ВЕНА, 7 апр - РИА Новости. Оптовые цены на товары в Австрии в марте были на 25,6% выше, чем год назад, сообщает Статистическое управление Австрии.Отмечается, что это самое высокое значение с 1973 года, когда стали фиксироваться эти данные. Предыдущий месячный рекорд датируется 1974 годом и составляет 17,2%. По сравнению с февралем 2022 года индекс оптовых цен вырос на 9,7%.По сравнению с мартом 2021 года ускорилась инфляция, особенно по нефтепродуктам (рост на 117,3%), твердому топливу (рост на 87,2%), удобрениям и агрохимикатам (рост на 80,2%), чугуну и стали (рост на 72,3%). Произошло также резкое повышение цен на автомобильное топливо, включая дизельное топливо (до 67,4%), зерно, семена и корма для животных (до 61,9%), а также цветные металлы (до 50,2%).Динамика цен в оптовой торговле считается опережающим индикатором будущей инфляции, поскольку розничные торговцы перекладывают часть своих возросших покупательных издержек на потребителей.

https://ria.ru/20220406/benzin-1782176856.html

австрия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, в мире, австрия