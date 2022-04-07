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В Австрии оптовые цены в марте на четверть превысили уровень 2021 года - РИА Новости, 07.04.2022
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В Австрии оптовые цены в марте на четверть превысили уровень 2021 года
В Австрии оптовые цены в марте на четверть превысили уровень 2021 года - РИА Новости, 07.04.2022
В Австрии оптовые цены в марте на четверть превысили уровень 2021 года
Оптовые цены на товары в Австрии в марте были на 25,6% выше, чем год назад, сообщает Статистическое управление Австрии. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T15:01
2022-04-07T15:01
экономика
в мире
австрия
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ВЕНА, 7 апр - РИА Новости. Оптовые цены на товары в Австрии в марте были на 25,6% выше, чем год назад, сообщает Статистическое управление Австрии.Отмечается, что это самое высокое значение с 1973 года, когда стали фиксироваться эти данные. Предыдущий месячный рекорд датируется 1974 годом и составляет 17,2%. По сравнению с февралем 2022 года индекс оптовых цен вырос на 9,7%.По сравнению с мартом 2021 года ускорилась инфляция, особенно по нефтепродуктам (рост на 117,3%), твердому топливу (рост на 87,2%), удобрениям и агрохимикатам (рост на 80,2%), чугуну и стали (рост на 72,3%). Произошло также резкое повышение цен на автомобильное топливо, включая дизельное топливо (до 67,4%), зерно, семена и корма для животных (до 61,9%), а также цветные металлы (до 50,2%).Динамика цен в оптовой торговле считается опережающим индикатором будущей инфляции, поскольку розничные торговцы перекладывают часть своих возросших покупательных издержек на потребителей.
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экономика, в мире, австрия
15:01 07.04.2022
 
В Австрии оптовые цены в марте на четверть превысили уровень 2021 года

В Австрии оптовые цены в марте превысили уровень 2021 года на исторические 25 процентов

© Fotolia / Ekaterina PokrovskyВена, Австрия
Вена, Австрия - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© Fotolia / Ekaterina Pokrovsky
Вена, Австрия
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ВЕНА, 7 апр - РИА Новости. Оптовые цены на товары в Австрии в марте были на 25,6% выше, чем год назад, сообщает Статистическое управление Австрии.
Отмечается, что это самое высокое значение с 1973 года, когда стали фиксироваться эти данные. Предыдущий месячный рекорд датируется 1974 годом и составляет 17,2%. По сравнению с февралем 2022 года индекс оптовых цен вырос на 9,7%.
По сравнению с мартом 2021 года ускорилась инфляция, особенно по нефтепродуктам (рост на 117,3%), твердому топливу (рост на 87,2%), удобрениям и агрохимикатам (рост на 80,2%), чугуну и стали (рост на 72,3%). Произошло также резкое повышение цен на автомобильное топливо, включая дизельное топливо (до 67,4%), зерно, семена и корма для животных (до 61,9%), а также цветные металлы (до 50,2%).
Динамика цен в оптовой торговле считается опережающим индикатором будущей инфляции, поскольку розничные торговцы перекладывают часть своих возросших покупательных издержек на потребителей.
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