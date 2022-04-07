https://ria.ru/20220407/tseny-1782302937.html

Правительство проконтролирует ситуацию с ценами, заявил Мишустин

Правительство проконтролирует ситуацию с ценами, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022

Правительство проконтролирует ситуацию с ценами, заявил Мишустин

Правительство будет внимательно следить за ситуацией с ценами в России, некоторые производители повышают их по объективным причинам, в вопросах регулирования... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T14:36

2022-04-07T14:36

2022-04-07T15:57

общество

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

экономика

госдума рф

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Правительство будет внимательно следить за ситуацией с ценами в России, некоторые производители повышают их по объективным причинам, в вопросах регулирования рынка важен баланс, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.Отвечая на вопрос по поводу роста цен и мер по их регулированию, Мишустин в рамках отчета правительства в Госдуме коснулся работы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и других регулирующих рынок ведомств, подчеркнув, что здесь нужно действовать "крайне аккуратно"."Надо использовать соответствующие полномочия проверочные, чтобы, наверное, очень аккуратно пройти, не задеть добропорядочных предпринимателей. Ситуация непростая, изменение логистики сейчас для многих компаний - это реальная невозможность производить, а без производства дальше мы не наполним наши полки товарами. Поэтому сейчас надо смотреть, там, где реально ингредиентов не хватило, логистика закрыта, не доставили вовремя соответствующие элементы, из которых складывается товар, либо это специальные вещи по сговору", - пояснил глава правительства.По его словам, в этом направлении правительство также работает. "Мы очень много что делаем конкретно по направлениям, связанным с теми же товарами первой необходимости. Это поддержка сельхозпроизводителей на 75 миллиардов рублей, это запрет на экспорт зерновых, запрет на экспорт семян, это снижение таможенных пошлин, рост экспортных пошлин, кредитование АПК - это все те самые элементы, которые создадут больше предложения", - пояснил премьер-министр."Я очень надеюсь, что мы стабилизируем эту ситуацию", - подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20220407/borba-1782281069.html

https://ria.ru/20220407/tseny-1782284011.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мишустин заявил, что правительство будет внимательно следить за ситуацией с ценами в России Правительство будет внимательно следить за ситуацией с ценами в России, некоторые производители повышают их по объективным причинам, в вопросах регулирования рынка важен баланс, заявил глава кабмина Михаил Мишустин. Отвечая на вопрос по поводу роста цен и мер по их регулированию, Мишустин в рамках отчета правительства в Госдуме коснулся работы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и других регулирующих рынок ведомств, подчеркнув, что здесь нужно действовать "крайне аккуратно". 2022-04-07T14:36 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, экономика, госдума рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии)