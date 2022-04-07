https://ria.ru/20220407/tseny-1782284011.html

Мишустин призвал регионы мониторить цены на товары первой необходимости

Мишустин призвал регионы мониторить цены на товары первой необходимости - РИА Новости, 07.04.2022

Мишустин призвал регионы мониторить цены на товары первой необходимости

Власти российских регионов должны постоянно мониторить розничные цены на товары первой необходимости и лекарства, а в случае повышенного спроса незамедлительно... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T13:28

2022-04-07T13:28

2022-04-07T13:28

экономика

россия

госдума рф

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778682179_0:30:2730:1567_1920x0_80_0_0_295e9ff787d900cd1ecde896738d1da4.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Власти российских регионов должны постоянно мониторить розничные цены на товары первой необходимости и лекарства, а в случае повышенного спроса незамедлительно реагировать - в продаже должно быть всё необходимое, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."На региональном уровне должен вестись постоянный мониторинг розничных цен на товары первой необходимости, лекарства, медицинские изделия. А на случаи повышенного спроса следует незамедлительно реагировать. В продаже должно быть всё необходимое", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.По данным Минэкономразвития, инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась до 16,7% на 1 апреля с 15,66% неделей ранее. В последний раз годовая инфляция в стране на сопоставимом уровне была в марте 2015 года, когда она составила 16,9%. При этом в недельном выражении темпы роста потребительских цен немного замедлились - до 0,99% после 1,16% на предыдущей неделе.

https://ria.ru/20220407/podderzhka-1782279390.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, госдума рф, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году