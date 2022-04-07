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Мишустин призвал регионы мониторить цены на товары первой необходимости - РИА Новости, 07.04.2022
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Мишустин призвал регионы мониторить цены на товары первой необходимости
Мишустин призвал регионы мониторить цены на товары первой необходимости - РИА Новости, 07.04.2022
Мишустин призвал регионы мониторить цены на товары первой необходимости
Власти российских регионов должны постоянно мониторить розничные цены на товары первой необходимости и лекарства, а в случае повышенного спроса незамедлительно... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:28
2022-04-07T13:28
экономика
россия
госдума рф
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Власти российских регионов должны постоянно мониторить розничные цены на товары первой необходимости и лекарства, а в случае повышенного спроса незамедлительно реагировать - в продаже должно быть всё необходимое, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."На региональном уровне должен вестись постоянный мониторинг розничных цен на товары первой необходимости, лекарства, медицинские изделия. А на случаи повышенного спроса следует незамедлительно реагировать. В продаже должно быть всё необходимое", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.По данным Минэкономразвития, инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась до 16,7% на 1 апреля с 15,66% неделей ранее. В последний раз годовая инфляция в стране на сопоставимом уровне была в марте 2015 года, когда она составила 16,9%. При этом в недельном выражении темпы роста потребительских цен немного замедлились - до 0,99% после 1,16% на предыдущей неделе.
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экономика, россия, госдума рф, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
13:28 07.04.2022
 
Мишустин призвал регионы мониторить цены на товары первой необходимости

Премьер Мишустин призвал регионы постоянно мониторить цены на товары первой необходимости

© Фото : АГН "Москва"/Денис ВоронинПокупатели в очереди в продовольственном магазине
Покупатели в очереди в продовольственном магазине - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© Фото : АГН "Москва"/Денис Воронин
Покупатели в очереди в продовольственном магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Власти российских регионов должны постоянно мониторить розничные цены на товары первой необходимости и лекарства, а в случае повышенного спроса незамедлительно реагировать - в продаже должно быть всё необходимое, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"На региональном уровне должен вестись постоянный мониторинг розничных цен на товары первой необходимости, лекарства, медицинские изделия. А на случаи повышенного спроса следует незамедлительно реагировать. В продаже должно быть всё необходимое", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
По данным Минэкономразвития, инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась до 16,7% на 1 апреля с 15,66% неделей ранее. В последний раз годовая инфляция в стране на сопоставимом уровне была в марте 2015 года, когда она составила 16,9%. При этом в недельном выражении темпы роста потребительских цен немного замедлились - до 0,99% после 1,16% на предыдущей неделе.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 13:13
Мишустин рассказал о поддержке россиян на фоне роста цен
 
ЭкономикаРоссияГосдума РФМихаил МишустинОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2021 году
 
 
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