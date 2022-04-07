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Центр кооперации в Тюменской области поможет с поиском партнеров в Китае - РИА Новости, 07.04.2022
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Центр кооперации в Тюменской области поможет с поиском партнеров в Китае
Центр кооперации в Тюменской области поможет с поиском партнеров в Китае - РИА Новости, 07.04.2022
Центр кооперации в Тюменской области поможет с поиском партнеров в Китае
В Тюменской области для бизнеса создан Центр кооперации, который должен помочь предпринимателям выйти на рынок Китая. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:50
2022-04-07T12:50
россия-китай: главное
тюменская область
китай
технологии
экономика
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МОСКВА, 7 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". В Тюменской области для бизнеса создан Центр кооперации, который должен помочь предпринимателям выйти на рынок Китая.О проработке восточного направления экспорта в своем Telegram-канале рассказал замгубернатора Андрей Пантелеев. Об этом сообщает портал Fedpress.ru.Как рассказал заместитель тюменского губернатора, региональное инвестагентство усилило работу по поиску производителей в КНР для компаний нашего региона. Одновременно с этим в Центре поддержки экспорта создано отраслевое подразделение – Центр кооперации."На крупный и интересный рынок Китая выйти в одиночку сложно. Будем делать это вместе", -- объяснил Андрей Пантелеев.Отметим, что между Тюменской областью и Китаем уже налажена торговля. По данным за 2021 год, экспорт товаров в Китай составил порядка 17% от общего объема (это 274 миллионов долларов или 19 миллиардов рублей). Из нашего региона туда поставляются продукты, полипропилен, оборудование, фанера.
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тюменская область, китай, технологии, экономика
12:50 07.04.2022
 

Центр кооперации в Тюменской области поможет с поиском партнеров в Китае

© Фото : правительство Тюменской областиВстреча владельцев и руководителей компаний Тюменской области при участии заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева в рамках обсуждения темы о тенденциях во взаимоотношениях между Россией и КНР
Встреча владельцев и руководителей компаний Тюменской области при участии заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева в рамках обсуждения темы о тенденциях во взаимоотношениях между Россией и КНР - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© Фото : правительство Тюменской области
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МОСКВА, 7 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". В Тюменской области для бизнеса создан Центр кооперации, который должен помочь предпринимателям выйти на рынок Китая.
О проработке восточного направления экспорта в своем Telegram-канале рассказал замгубернатора Андрей Пантелеев. Об этом сообщает портал Fedpress.ru.
Как рассказал заместитель тюменского губернатора, региональное инвестагентство усилило работу по поиску производителей в КНР для компаний нашего региона. Одновременно с этим в Центре поддержки экспорта создано отраслевое подразделение – Центр кооперации.
"На крупный и интересный рынок Китая выйти в одиночку сложно. Будем делать это вместе", -- объяснил Андрей Пантелеев.
Отметим, что между Тюменской областью и Китаем уже налажена торговля. По данным за 2021 год, экспорт товаров в Китай составил порядка 17% от общего объема (это 274 миллионов долларов или 19 миллиардов рублей). Из нашего региона туда поставляются продукты, полипропилен, оборудование, фанера.
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