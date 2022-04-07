https://ria.ru/20220407/tsentr-1782271029.html

Центр кооперации в Тюменской области поможет с поиском партнеров в Китае

Центр кооперации в Тюменской области поможет с поиском партнеров в Китае - РИА Новости, 07.04.2022

Центр кооперации в Тюменской области поможет с поиском партнеров в Китае

В Тюменской области для бизнеса создан Центр кооперации, который должен помочь предпринимателям выйти на рынок Китая. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:50

2022-04-07T12:50

2022-04-07T12:50

россия-китай: главное

тюменская область

китай

технологии

экономика

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МОСКВА, 7 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". В Тюменской области для бизнеса создан Центр кооперации, который должен помочь предпринимателям выйти на рынок Китая.О проработке восточного направления экспорта в своем Telegram-канале рассказал замгубернатора Андрей Пантелеев. Об этом сообщает портал Fedpress.ru.Как рассказал заместитель тюменского губернатора, региональное инвестагентство усилило работу по поиску производителей в КНР для компаний нашего региона. Одновременно с этим в Центре поддержки экспорта создано отраслевое подразделение – Центр кооперации."На крупный и интересный рынок Китая выйти в одиночку сложно. Будем делать это вместе", -- объяснил Андрей Пантелеев.Отметим, что между Тюменской областью и Китаем уже налажена торговля. По данным за 2021 год, экспорт товаров в Китай составил порядка 17% от общего объема (это 274 миллионов долларов или 19 миллиардов рублей). Из нашего региона туда поставляются продукты, полипропилен, оборудование, фанера.

https://ria.ru/20220217/sotrudnichestvo-1773427762.html

тюменская область

китай

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тюменская область, китай, технологии, экономика