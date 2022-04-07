20:20 07.04.2022 (обновлено: 20:32 07.04.2022)
Генпрокурор Нью-Йорка хочет привлечь Трампа к ответственности
Генпрокурор Нью-Йорка Джеймс хочет привлечь Трампа к ответственности
© AP Photo / John RaouxБывший президент США Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных кругов США
© AP Photo / John Raoux
Бывший президент США Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных кругов США
ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что намерена привлечь к ответственности бывшего президента США Дональда Трампа за отказ предоставить документы в рамках расследования предполагаемых преступлений его компании Trump Organization.
"Мой офис подает ходатайство, чтобы привлечь к ответственности Дональда Трампа за неуважение к суду. Несмотря на предельно четкое распоряжение суда, Дональд Трамп отказался представить документы в рамках нашего расследования в отношении него и финансовых операций Trump Organization", - говорится в заявлении генпрокурора Нью-Йорка, которое распространил ее офис.
По словам Джеймс, за каждый день, когда экс-глава государства отказывается предоставлять властям запрошенные документы, Трампу должен грозить штраф в 10 тысяч долларов. "Никто не стоит выше закона", - подчеркнула представитель американской юстиции.
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