https://ria.ru/20220407/trump-1782393081.html

Генпрокурор Нью-Йорка хочет привлечь Трампа к ответственности

Генпрокурор Нью-Йорка хочет привлечь Трампа к ответственности - РИА Новости, 07.04.2022

Генпрокурор Нью-Йорка хочет привлечь Трампа к ответственности

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что намерена привлечь к ответственности бывшего президента США Дональда Трампа за отказ предоставить... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T20:20

2022-04-07T20:20

2022-04-07T20:32

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дональд трамп

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trump organization

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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что намерена привлечь к ответственности бывшего президента США Дональда Трампа за отказ предоставить документы в рамках расследования предполагаемых преступлений его компании Trump Organization."Мой офис подает ходатайство, чтобы привлечь к ответственности Дональда Трампа за неуважение к суду. Несмотря на предельно четкое распоряжение суда, Дональд Трамп отказался представить документы в рамках нашего расследования в отношении него и финансовых операций Trump Organization", - говорится в заявлении генпрокурора Нью-Йорка, которое распространил ее офис.По словам Джеймс, за каждый день, когда экс-глава государства отказывается предоставлять властям запрошенные документы, Трампу должен грозить штраф в 10 тысяч долларов. "Никто не стоит выше закона", - подчеркнула представитель американской юстиции.

https://ria.ru/20220324/isk-1779943644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, дональд трамп, нью-йорк (город), trump organization, сша