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Генпрокурор Нью-Йорка хочет привлечь Трампа к ответственности - РИА Новости, 07.04.2022
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Генпрокурор Нью-Йорка хочет привлечь Трампа к ответственности
Генпрокурор Нью-Йорка хочет привлечь Трампа к ответственности - РИА Новости, 07.04.2022
Генпрокурор Нью-Йорка хочет привлечь Трампа к ответственности
Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что намерена привлечь к ответственности бывшего президента США Дональда Трампа за отказ предоставить... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T20:20
2022-04-07T20:32
в мире
дональд трамп
нью-йорк (город)
trump organization
сша
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что намерена привлечь к ответственности бывшего президента США Дональда Трампа за отказ предоставить документы в рамках расследования предполагаемых преступлений его компании Trump Organization."Мой офис подает ходатайство, чтобы привлечь к ответственности Дональда Трампа за неуважение к суду. Несмотря на предельно четкое распоряжение суда, Дональд Трамп отказался представить документы в рамках нашего расследования в отношении него и финансовых операций Trump Organization", - говорится в заявлении генпрокурора Нью-Йорка, которое распространил ее офис.По словам Джеймс, за каждый день, когда экс-глава государства отказывается предоставлять властям запрошенные документы, Трампу должен грозить штраф в 10 тысяч долларов. "Никто не стоит выше закона", - подчеркнула представитель американской юстиции.
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в мире, дональд трамп, нью-йорк (город), trump organization, сша
20:20 07.04.2022 (обновлено: 20:32 07.04.2022)
 
Генпрокурор Нью-Йорка хочет привлечь Трампа к ответственности

Генпрокурор Нью-Йорка Джеймс хочет привлечь Трампа к ответственности

© AP Photo / John RaouxБывший президент США Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных кругов США
Бывший президент США Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных кругов США - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© AP Photo / John Raoux
Бывший президент США Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных кругов США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что намерена привлечь к ответственности бывшего президента США Дональда Трампа за отказ предоставить документы в рамках расследования предполагаемых преступлений его компании Trump Organization.
"Мой офис подает ходатайство, чтобы привлечь к ответственности Дональда Трампа за неуважение к суду. Несмотря на предельно четкое распоряжение суда, Дональд Трамп отказался представить документы в рамках нашего расследования в отношении него и финансовых операций Trump Organization", - говорится в заявлении генпрокурора Нью-Йорка, которое распространил ее офис.
По словам Джеймс, за каждый день, когда экс-глава государства отказывается предоставлять властям запрошенные документы, Трампу должен грозить штраф в 10 тысяч долларов. "Никто не стоит выше закона", - подчеркнула представитель американской юстиции.
Дональд Трамп и Хиллари Клинтон - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 20:41
Трамп подал иск против Хилари Клинтон
 
В миреДональд ТрампНью-Йорк (город)Trump OrganizationСША
 
 
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