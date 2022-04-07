15:18 07.04.2022 (обновлено: 15:19 07.04.2022)
Трамп назвал допрос его дочери по штурму Капитолия стыдом
Экс-президент Трамп назвал допрос его дочери Иванки по штурму Капитолия стыдом
© AP Photo / John RaouxБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / John Raoux
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал "стыдом" допрос его дочери Иванки комитетом конгресса, расследующим штурм Капитолия.
Дочь экс-президента США Иванка Трамп дала показания расследующему штурм Капитолия комитету. По данным телеканала CNBC, процесс продолжался восемь часов, дочь Трампа выступала по видеосвязи.
4 декабря 2020, 01:25Иванку Трамп допросили по делу о ценах в Trump Hotel в 2017 году
"Стыд и преследование", - заявил Трамп газете Washington Post, комментируя ситуацию.
Экс-президент США подчеркнул, что не знает, что его дочь сказала членам комитета. Трамп добавил, что не удалял журналы вызовов после полудня 6 января 2021 года.
Шестого января 2021 года толпа сторонников Дональда Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден. Следственный комитет, сформированный в палате представителей, уже допросил за закрытыми дверями несколько сотен человек, затребовал из архива документацию Белого дома и инициировал уголовное преследование двух экс-советников Трампа - Стивена Бэннона и Марка Медоуза - за отказ от дачи показаний.
В начале марта расследующий штурм Капитолия комитет заявил, что экс-президент Трамп мог совершить преступные или мошеннические действия в попытке отменить результаты выборов.