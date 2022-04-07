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Трамп назвал допрос его дочери по штурму Капитолия стыдом - РИА Новости, 07.04.2022
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Трамп назвал допрос его дочери по штурму Капитолия стыдом
Трамп назвал допрос его дочери по штурму Капитолия стыдом - РИА Новости, 07.04.2022
Трамп назвал допрос его дочери по штурму Капитолия стыдом
Бывший президент США Дональд Трамп назвал "стыдом" допрос его дочери Иванки комитетом конгресса, расследующим штурм Капитолия. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T15:18
2022-04-07T15:19
в мире
джо байден
дональд трамп
стивен бэннон
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал "стыдом" допрос его дочери Иванки комитетом конгресса, расследующим штурм Капитолия.Дочь экс-президента США Иванка Трамп дала показания расследующему штурм Капитолия комитету. По данным телеканала CNBC, процесс продолжался восемь часов, дочь Трампа выступала по видеосвязи."Стыд и преследование", - заявил Трамп газете Washington Post, комментируя ситуацию.Экс-президент США подчеркнул, что не знает, что его дочь сказала членам комитета. Трамп добавил, что не удалял журналы вызовов после полудня 6 января 2021 года.Шестого января 2021 года толпа сторонников Дональда Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден. Следственный комитет, сформированный в палате представителей, уже допросил за закрытыми дверями несколько сотен человек, затребовал из архива документацию Белого дома и инициировал уголовное преследование двух экс-советников Трампа - Стивена Бэннона и Марка Медоуза - за отказ от дачи показаний.В начале марта расследующий штурм Капитолия комитет заявил, что экс-президент Трамп мог совершить преступные или мошеннические действия в попытке отменить результаты выборов.
https://ria.ru/20201204/dopros-1587596541.html
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в мире, джо байден, дональд трамп, стивен бэннон, сша, капитолий, иванка трамп
15:18 07.04.2022 (обновлено: 15:19 07.04.2022)
 
Трамп назвал допрос его дочери по штурму Капитолия стыдом

Экс-президент Трамп назвал допрос его дочери Иванки по штурму Капитолия стыдом

© AP Photo / John RaouxБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© AP Photo / John Raoux
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал "стыдом" допрос его дочери Иванки комитетом конгресса, расследующим штурм Капитолия.
Дочь экс-президента США Иванка Трамп дала показания расследующему штурм Капитолия комитету. По данным телеканала CNBC, процесс продолжался восемь часов, дочь Трампа выступала по видеосвязи.
Иванка Трамп - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря 2020, 01:25
Иванку Трамп допросили по делу о ценах в Trump Hotel в 2017 году
"Стыд и преследование", - заявил Трамп газете Washington Post, комментируя ситуацию.
Экс-президент США подчеркнул, что не знает, что его дочь сказала членам комитета. Трамп добавил, что не удалял журналы вызовов после полудня 6 января 2021 года.
Шестого января 2021 года толпа сторонников Дональда Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден. Следственный комитет, сформированный в палате представителей, уже допросил за закрытыми дверями несколько сотен человек, затребовал из архива документацию Белого дома и инициировал уголовное преследование двух экс-советников Трампа - Стивена Бэннона и Марка Медоуза - за отказ от дачи показаний.
В начале марта расследующий штурм Капитолия комитет заявил, что экс-президент Трамп мог совершить преступные или мошеннические действия в попытке отменить результаты выборов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 08:00
"Никогда Америка не была в таком упадке": Трамп просит помощи у Путина
 
В миреДжо БайденДональд ТрампСтивен БэннонСШАКапитолийИванка Трамп
 
 
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