https://ria.ru/20220407/tramp-1782313110.html

Трамп назвал допрос его дочери по штурму Капитолия стыдом

Трамп назвал допрос его дочери по штурму Капитолия стыдом - РИА Новости, 07.04.2022

Трамп назвал допрос его дочери по штурму Капитолия стыдом

Бывший президент США Дональд Трамп назвал "стыдом" допрос его дочери Иванки комитетом конгресса, расследующим штурм Капитолия. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T15:18

2022-04-07T15:18

2022-04-07T15:19

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иванка трамп

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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал "стыдом" допрос его дочери Иванки комитетом конгресса, расследующим штурм Капитолия.Дочь экс-президента США Иванка Трамп дала показания расследующему штурм Капитолия комитету. По данным телеканала CNBC, процесс продолжался восемь часов, дочь Трампа выступала по видеосвязи."Стыд и преследование", - заявил Трамп газете Washington Post, комментируя ситуацию.Экс-президент США подчеркнул, что не знает, что его дочь сказала членам комитета. Трамп добавил, что не удалял журналы вызовов после полудня 6 января 2021 года.Шестого января 2021 года толпа сторонников Дональда Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден. Следственный комитет, сформированный в палате представителей, уже допросил за закрытыми дверями несколько сотен человек, затребовал из архива документацию Белого дома и инициировал уголовное преследование двух экс-советников Трампа - Стивена Бэннона и Марка Медоуза - за отказ от дачи показаний.В начале марта расследующий штурм Капитолия комитет заявил, что экс-президент Трамп мог совершить преступные или мошеннические действия в попытке отменить результаты выборов.

https://ria.ru/20201204/dopros-1587596541.html

https://ria.ru/20220404/tramp-1781560803.html

сша

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Дарья Буймова

в мире, джо байден, дональд трамп, стивен бэннон, сша, капитолий, иванка трамп