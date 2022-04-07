https://ria.ru/20220407/tekhnika-1782219498.html
Российские военные переправляются через Северный Донец. Видео
Появилось видео переправы российской военной техники через Северный Донец - РИА Новости, 07.04.2022
Российские военные переправляются через Северный Донец. Видео
Российские военные смогли переправиться через реку Северный Донец неподалеку от города Изюм Харьковской области. Видео опубликовал телеканал RT. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T09:33
2022-04-07T09:33
2022-04-07T09:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские военные смогли переправиться через реку Северный Донец неподалеку от города Изюм Харьковской области. Видео опубликовал телеканал RT.На кадрах видно, как по понтонной переправе передвигается техника, включая БТР, бронеавтомобили и грузовики. ВСУ в течение трех недель упорно сопротивлялись попыткам российских военных пересечь реку, постоянно обстреливая мост, уточнило СМИ.Спецоперация по защите ДонбассаРоссия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки Донецкой и Луганской народных республик. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220406/provokatsiya-1782179299.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
Появилось видео переправы российской военной техники через Северный Донец
Минобороны опубликовало видео переправы военной техники через реку Северный Донец