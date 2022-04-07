https://ria.ru/20220407/tekhnika-1782219498.html

Российские военные переправляются через Северный Донец. Видео

Появилось видео переправы российской военной техники через Северный Донец - РИА Новости, 07.04.2022

Российские военные переправляются через Северный Донец. Видео

Российские военные смогли переправиться через реку Северный Донец неподалеку от города Изюм Харьковской области. Видео опубликовал телеканал RT. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T09:33

2022-04-07T09:33

2022-04-07T09:33

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782150408_0:83:2186:1312_1920x0_80_0_0_cc1d3203b2f0a406950e11a3ae19d19d.jpg

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские военные смогли переправиться через реку Северный Донец неподалеку от города Изюм Харьковской области. Видео опубликовал телеканал RT.На кадрах видно, как по понтонной переправе передвигается техника, включая БТР, бронеавтомобили и грузовики. ВСУ в течение трех недель упорно сопротивлялись попыткам российских военных пересечь реку, постоянно обстреливая мост, уточнило СМИ.Спецоперация по защите ДонбассаРоссия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки Донецкой и Луганской народных республик. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220406/provokatsiya-1782179299.html

россия

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины