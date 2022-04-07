Армия Китая примет меры для пресечения вмешательства в дела Тайваня
Армия Китая примет меры для пресечения внешнего вмешательства в дела Тайваня
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий у основного боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений
Военнослужащий у основного боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений. Архивное фото
ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Армия Китая примет эффективные меры для пресечения внешнего вмешательства и попыток добиться независимости Тайваня, заявил в четверг официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй.
"Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, тайваньский вопрос касается коренных интересов Китая и не терпит внешнего вмешательства", - заявил Тань Кэфэй, комментируя одобрение США сделки с Тайванем по вооружениям, включая ЗРК Patriot.
Он подчеркнул, что "Народно-освободительная армия Китая примет действенные меры для решительного пресечения любых форм внешнего вмешательства и попыток сепаратистских сил добиться независимости Тайваня, а также будет непоколебимо защищать государственный суверенитет и территориальную целостность".
Ранее агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности США (DSCA) сообщило, что госдепартамент одобрил возможную сделку по продаже вооружений Тайваню, которая предусматривает в том числе обслуживание ЗРК Patriot. Генеральным подрядчиком по контракту, сумма которого предварительно оценивается в 95 миллионов долларов, станет компания Raytheon Technologies, которая уже находится под санкциями материкового Китая за продажу вооружений Тайбэю.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.