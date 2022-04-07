https://ria.ru/20220407/tayvan-1782239311.html

Армия Китая примет меры для пресечения вмешательства в дела Тайваня

Армия Китая примет меры для пресечения вмешательства в дела Тайваня - РИА Новости, 07.04.2022

Армия Китая примет меры для пресечения вмешательства в дела Тайваня

Армия Китая примет эффективные меры для пресечения внешнего вмешательства и попыток добиться независимости Тайваня, заявил в четверг официальный представитель... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T11:13

2022-04-07T11:13

2022-04-07T11:13

в мире

сша

тайвань

китай

гоминьдан

raytheon

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Армия Китая примет эффективные меры для пресечения внешнего вмешательства и попыток добиться независимости Тайваня, заявил в четверг официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй."Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, тайваньский вопрос касается коренных интересов Китая и не терпит внешнего вмешательства", - заявил Тань Кэфэй, комментируя одобрение США сделки с Тайванем по вооружениям, включая ЗРК Patriot.Он подчеркнул, что "Народно-освободительная армия Китая примет действенные меры для решительного пресечения любых форм внешнего вмешательства и попыток сепаратистских сил добиться независимости Тайваня, а также будет непоколебимо защищать государственный суверенитет и территориальную целостность".Ранее агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности США (DSCA) сообщило, что госдепартамент одобрил возможную сделку по продаже вооружений Тайваню, которая предусматривает в том числе обслуживание ЗРК Patriot. Генеральным подрядчиком по контракту, сумма которого предварительно оценивается в 95 миллионов долларов, станет компания Raytheon Technologies, которая уже находится под санкциями материкового Китая за продажу вооружений Тайбэю.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220407/kitay-1782231594.html

https://ria.ru/20220407/patriot-1782226907.html

сша

тайвань

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, тайвань, китай, гоминьдан, raytheon, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )