https://ria.ru/20220407/tanki-1782393284.html

Российская армия уничтожила более двух тысяч танков и бронемашин на Украине

Российская армия уничтожила более двух тысяч танков и бронемашин на Украине - РИА Новости, 07.04.2022

Российская армия уничтожила более двух тысяч танков и бронемашин на Украине

Более 2 тысяч украинских танков и других бронемашин уничтожены с начала российской специальной военной операции, заявил на брифинге в четверг официальный... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T20:21

2022-04-07T20:21

2022-04-07T20:23

обострение ситуации в днр и лнр

вооруженные силы украины

украина

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Более 2 тысяч украинских танков и других бронемашин уничтожены с начала российской специальной военной операции, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. "Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 95 вертолетов, 416 беспилотных летательных аппаратов, 2003 танка и других боевых бронированных машин, 220 установок реактивных систем залпового огня, 869 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1902 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы украины, украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), инфографика