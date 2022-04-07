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Российская армия уничтожила более двух тысяч танков и бронемашин на Украине - РИА Новости, 07.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/tanki-1782393284.html
Российская армия уничтожила более двух тысяч танков и бронемашин на Украине
Российская армия уничтожила более двух тысяч танков и бронемашин на Украине - РИА Новости, 07.04.2022
Российская армия уничтожила более двух тысяч танков и бронемашин на Украине
Более 2 тысяч украинских танков и других бронемашин уничтожены с начала российской специальной военной операции, заявил на брифинге в четверг официальный... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T20:21
2022-04-07T20:23
обострение ситуации в днр и лнр
вооруженные силы украины
украина
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Более 2 тысяч украинских танков и других бронемашин уничтожены с начала российской специальной военной операции, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. "Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 95 вертолетов, 416 беспилотных летательных аппаратов, 2003 танка и других боевых бронированных машин, 220 установок реактивных систем залпового огня, 869 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1902 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.
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вооруженные силы украины, украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), инфографика
20:21 07.04.2022 (обновлено: 20:23 07.04.2022)
 
Российская армия уничтожила более двух тысяч танков и бронемашин на Украине

Минобороны: уничтожены уже более двух тысяч украинских танков и других бронемашин

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Более 2 тысяч украинских танков и других бронемашин уничтожены с начала российской специальной военной операции, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 95 вертолетов, 416 беспилотных летательных аппаратов, 2003 танка и других боевых бронированных машин, 220 установок реактивных систем залпового огня, 869 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1902 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныУкраинаИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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