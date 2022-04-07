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Российская армия уничтожила более двух тысяч танков и бронемашин на Украине
Российская армия уничтожила более двух тысяч танков и бронемашин на Украине - РИА Новости, 07.04.2022
Российская армия уничтожила более двух тысяч танков и бронемашин на Украине
Более 2 тысяч украинских танков и других бронемашин уничтожены с начала российской специальной военной операции, заявил на брифинге в четверг официальный... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T20:21
2022-04-07T20:21
2022-04-07T20:23
обострение ситуации в днр и лнр
вооруженные силы украины
украина
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Более 2 тысяч украинских танков и других бронемашин уничтожены с начала российской специальной военной операции, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. "Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 95 вертолетов, 416 беспилотных летательных аппаратов, 2003 танка и других боевых бронированных машин, 220 установок реактивных систем залпового огня, 869 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1902 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), инфографика
20:21 07.04.2022 (обновлено: 20:23 07.04.2022)
Российская армия уничтожила более двух тысяч танков и бронемашин на Украине
Минобороны: уничтожены уже более двух тысяч украинских танков и других бронемашин