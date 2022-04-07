https://ria.ru/20220407/superjet-1782375650.html
РФ сможет сама обслуживать SSJ100, заявил Мантуров
РФ сможет сама обслуживать SSJ100, заявил Мантуров - РИА Новости, 07.04.2022
РФ сможет сама обслуживать SSJ100, заявил Мантуров
Россия сможет самостоятельно обслуживать отечественные самолеты SSJ100, все необходимые компетенции для этого есть, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T18:38
2022-04-07T18:38
2022-04-07T18:38
экономика
sukhoi superjet
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия сможет самостоятельно обслуживать отечественные самолеты SSJ100, все необходимые компетенции для этого есть, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Мы все будем обслуживать, все компетенции для этого есть. Это российские компании", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос об обслуживании SSJ100.Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году.
https://ria.ru/20220407/mishustin-1782281952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, sukhoi superjet, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров
РФ сможет сама обслуживать SSJ100, заявил Мантуров
Глава Минпромторга Мантуров: Россия сама сможет обслуживать Sukhoi Superjet 100