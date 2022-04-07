https://ria.ru/20220407/superjet-1782375650.html

РФ сможет сама обслуживать SSJ100, заявил Мантуров

РФ сможет сама обслуживать SSJ100, заявил Мантуров - РИА Новости, 07.04.2022

РФ сможет сама обслуживать SSJ100, заявил Мантуров

Россия сможет самостоятельно обслуживать отечественные самолеты SSJ100, все необходимые компетенции для этого есть, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T18:38

2022-04-07T18:38

2022-04-07T18:38

экономика

sukhoi superjet

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия сможет самостоятельно обслуживать отечественные самолеты SSJ100, все необходимые компетенции для этого есть, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Мы все будем обслуживать, все компетенции для этого есть. Это российские компании", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос об обслуживании SSJ100.Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году.

https://ria.ru/20220407/mishustin-1782281952.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, sukhoi superjet, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров