https://ria.ru/20220407/stavka-1782290288.html

В Совфеде спрогнозировали снижение ставки ЦБ до досанкционного уровня

В Совфеде спрогнозировали снижение ставки ЦБ до досанкционного уровня - РИА Новости, 07.04.2022

В Совфеде спрогнозировали снижение ставки ЦБ до досанкционного уровня

Центробанк на фоне падения курса доллара и евро может поэтапно снизить размер ключевой ставки, что даст дополнительный импульс для развития российского бизнеса, РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T13:49

2022-04-07T13:49

2022-04-07T14:01

центральный банк рф (цб рф)

экономика

россия

иван абрамов

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Центробанк на фоне падения курса доллара и евро может поэтапно снизить размер ключевой ставки, что даст дополнительный импульс для развития российского бизнеса, заявил РИА Новости замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.Выступая в Госдуме с отчетом правительства, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о мерах экономической поддержки для предприятий РФ."Безусловно, меры по поддержке российского бизнеса, предпринимаемые кабмином, поддерживают экономику, но не на 100%", - сказал Абрамов.По его словам, предприятия жалуются, что им не хватает оборотных средств, ставки на ранее выданные кредиты повышаются."На фоне нынешнего падения доллара и евро я жду, что Центробанк снизит размер ключевой ставки до досанкционного уровня. Это даст дополнительный импульс для развития бизнеса", - сказал парламентарий.По его мнению, это может произойти поэтапно уже в ближайшее время.

https://ria.ru/20220407/dollar-1782225107.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

центральный банк рф (цб рф), экономика, россия, иван абрамов