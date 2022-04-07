https://ria.ru/20220407/stavka-1782290288.html
В Совфеде спрогнозировали снижение ставки ЦБ до досанкционного уровня
В Совфеде спрогнозировали снижение ставки ЦБ до досанкционного уровня - РИА Новости, 07.04.2022
В Совфеде спрогнозировали снижение ставки ЦБ до досанкционного уровня
Центробанк на фоне падения курса доллара и евро может поэтапно снизить размер ключевой ставки, что даст дополнительный импульс для развития российского бизнеса, РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:49
2022-04-07T13:49
2022-04-07T14:01
центральный банк рф (цб рф)
экономика
россия
иван абрамов
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Центробанк на фоне падения курса доллара и евро может поэтапно снизить размер ключевой ставки, что даст дополнительный импульс для развития российского бизнеса, заявил РИА Новости замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.Выступая в Госдуме с отчетом правительства, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о мерах экономической поддержки для предприятий РФ."Безусловно, меры по поддержке российского бизнеса, предпринимаемые кабмином, поддерживают экономику, но не на 100%", - сказал Абрамов.По его словам, предприятия жалуются, что им не хватает оборотных средств, ставки на ранее выданные кредиты повышаются."На фоне нынешнего падения доллара и евро я жду, что Центробанк снизит размер ключевой ставки до досанкционного уровня. Это даст дополнительный импульс для развития бизнеса", - сказал парламентарий.По его мнению, это может произойти поэтапно уже в ближайшее время.
https://ria.ru/20220407/dollar-1782225107.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), экономика, россия, иван абрамов
13:49 07.04.2022 (обновлено: 14:01 07.04.2022)
В Совфеде спрогнозировали снижение ставки ЦБ до досанкционного уровня
Сенатор Абрамов: Центробанк может снизить ключевую ставку до досанкционного уровня
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Центробанк на фоне падения курса доллара и евро может поэтапно снизить размер ключевой ставки, что даст дополнительный импульс для развития российского бизнеса, заявил РИА Новости замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.
Выступая в Госдуме
с отчетом правительства, премьер-министр РФ Михаил Мишустин
сообщил о мерах экономической поддержки для предприятий РФ.
"Безусловно, меры по поддержке российского бизнеса, предпринимаемые кабмином, поддерживают экономику, но не на 100%", - сказал Абрамов.
По его словам, предприятия жалуются, что им не хватает оборотных средств, ставки на ранее выданные кредиты повышаются.
"На фоне нынешнего падения доллара и евро я жду, что Центробанк снизит размер ключевой ставки до досанкционного уровня. Это даст дополнительный импульс для развития бизнеса", - сказал парламентарий.
По его мнению, это может произойти поэтапно уже в ближайшее время.