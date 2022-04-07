https://ria.ru/20220407/ssha-1782260079.html

США превращаются в дутого гегемона, заявил Нарышкин

США превращаются в дутого гегемона, заявил Нарышкин - РИА Новости, 07.04.2022

США превращаются в дутого гегемона, заявил Нарышкин

Ситуация вокруг Украины полностью подтверждает тезис о том, что США, пытаясь удержать свое господство в мире, перенапрягли силы и превращаются в "дутого... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:21

2022-04-07T12:21

2022-04-07T12:44

в мире

сша

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

украина

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины полностью подтверждает тезис о том, что США, пытаясь удержать свое господство в мире, перенапрягли силы и превращаются в "дутого гегемона", заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Складывается довольно интересная ситуация, в чем-то напоминающая историю позднего Советского Союза: Запад во главе с США пытается насаждать по всему миру идеологические установки, в которые сам не верит и которые постоянно опровергает собственными действиями. Как отметил ведущий американский эксперт по международной политике Фарид Закария, "империя" перенапрягла силы и постепенно превращается в "дутую гегемонию", которая не может подкрепить свою мессианскую риторику реальными шагами", - написал Нарышкин в статье для российского журнала "Национальная оборона"."Кризис вокруг Украины в полной мере подтверждает правоту этого вывода", - подчеркнул Нарышкин. По его словам, стремление удержать роль мирового гегемона толкает США на опасные военно-политические авантюры.За развитием геополитического противостояния на европейском театре военных действий внимательнейшим образом следят лидеры стран незападного мира, отметил Нарышкин. "Все они, включая союзников США, не прочь испытать слабеющего гегемона на прочность, расширив для себя границы возможного во внешней и внутренней политике", - добавил директор СВР.По словам Нарышкина, обращает на себя внимание тот факт, что к антироссийской блокаде не присоединились подавляющее большинство азиатских, африканских и даже латиноамериканских государств. "Более того, выражения нелояльности Вашингтону становятся все более открытыми и дерзкими", - отметил директор СВР."Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман отказывается увеличить добычу нефти, отклоняет просьбы Белого дома о переговорах и во всеуслышание заявляет о том, что ему нет никакого дела до мнения (президента США) Джо Байдена. Премьер-министр Пакистана Имран Хан на призыв послов западных стран осудить российское "вторжение" на Украину отвечает: "Мы вам не рабы", - написал Нарышкин.Не менее "нагло", с точки зрения американских политиков, ведут себя руководители Турции, Индии, ОАЭ, добавил он. При этом сами же американцы с горечью признают, что больше не могут позволить себе говорить с партнерами "в духе времен Буша-младшего", отметил Нарышкин. "Sic transit gloria mundi – так проходит мирская слава", - резюмировал директор СВР.

https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782177308.html

https://ria.ru/20220402/gegemoniya-1781407741.html

https://ria.ru/20220321/neft-1779158083.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, украина