Рейтинг@Mail.ru
США превращаются в дутого гегемона, заявил Нарышкин - РИА Новости, 07.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220407/ssha-1782260079.html
США превращаются в дутого гегемона, заявил Нарышкин
США превращаются в дутого гегемона, заявил Нарышкин - РИА Новости, 07.04.2022
США превращаются в дутого гегемона, заявил Нарышкин
Ситуация вокруг Украины полностью подтверждает тезис о том, что США, пытаясь удержать свое господство в мире, перенапрягли силы и превращаются в "дутого... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:21
2022-04-07T12:44
в мире
сша
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727502542_0:155:2824:1744_1920x0_80_0_0_3c6b359a2f96065713e48554437dc812.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины полностью подтверждает тезис о том, что США, пытаясь удержать свое господство в мире, перенапрягли силы и превращаются в "дутого гегемона", заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Складывается довольно интересная ситуация, в чем-то напоминающая историю позднего Советского Союза: Запад во главе с США пытается насаждать по всему миру идеологические установки, в которые сам не верит и которые постоянно опровергает собственными действиями. Как отметил ведущий американский эксперт по международной политике Фарид Закария, "империя" перенапрягла силы и постепенно превращается в "дутую гегемонию", которая не может подкрепить свою мессианскую риторику реальными шагами", - написал Нарышкин в статье для российского журнала "Национальная оборона"."Кризис вокруг Украины в полной мере подтверждает правоту этого вывода", - подчеркнул Нарышкин. По его словам, стремление удержать роль мирового гегемона толкает США на опасные военно-политические авантюры.За развитием геополитического противостояния на европейском театре военных действий внимательнейшим образом следят лидеры стран незападного мира, отметил Нарышкин. "Все они, включая союзников США, не прочь испытать слабеющего гегемона на прочность, расширив для себя границы возможного во внешней и внутренней политике", - добавил директор СВР.По словам Нарышкина, обращает на себя внимание тот факт, что к антироссийской блокаде не присоединились подавляющее большинство азиатских, африканских и даже латиноамериканских государств. "Более того, выражения нелояльности Вашингтону становятся все более открытыми и дерзкими", - отметил директор СВР."Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман отказывается увеличить добычу нефти, отклоняет просьбы Белого дома о переговорах и во всеуслышание заявляет о том, что ему нет никакого дела до мнения (президента США) Джо Байдена. Премьер-министр Пакистана Имран Хан на призыв послов западных стран осудить российское "вторжение" на Украину отвечает: "Мы вам не рабы", - написал Нарышкин.Не менее "нагло", с точки зрения американских политиков, ведут себя руководители Турции, Индии, ОАЭ, добавил он. При этом сами же американцы с горечью признают, что больше не могут позволить себе говорить с партнерами "в духе времен Буша-младшего", отметил Нарышкин. "Sic transit gloria mundi – так проходит мирская слава", - резюмировал директор СВР.
https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782177308.html
https://ria.ru/20220402/gegemoniya-1781407741.html
https://ria.ru/20220321/neft-1779158083.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727502542_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_da37df8136136f9c73f835d817ae0b37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, украина
12:21 07.04.2022 (обновлено: 12:44 07.04.2022)
 
США превращаются в дутого гегемона, заявил Нарышкин

Глава СВР Нарышкин: ситуация на Украине показывает, что США превращаются в дутого гегемона

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Сергей Нарышкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины полностью подтверждает тезис о том, что США, пытаясь удержать свое господство в мире, перенапрягли силы и превращаются в "дутого гегемона", заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Складывается довольно интересная ситуация, в чем-то напоминающая историю позднего Советского Союза: Запад во главе с США пытается насаждать по всему миру идеологические установки, в которые сам не верит и которые постоянно опровергает собственными действиями. Как отметил ведущий американский эксперт по международной политике Фарид Закария, "империя" перенапрягла силы и постепенно превращается в "дутую гегемонию", которая не может подкрепить свою мессианскую риторику реальными шагами", - написал Нарышкин в статье для российского журнала "Национальная оборона".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 20:06
Байден: год американских санкций будет стоить России 15 лет ее достижений
"Кризис вокруг Украины в полной мере подтверждает правоту этого вывода", - подчеркнул Нарышкин. По его словам, стремление удержать роль мирового гегемона толкает США на опасные военно-политические авантюры.
За развитием геополитического противостояния на европейском театре военных действий внимательнейшим образом следят лидеры стран незападного мира, отметил Нарышкин. "Все они, включая союзников США, не прочь испытать слабеющего гегемона на прочность, расширив для себя границы возможного во внешней и внутренней политике", - добавил директор СВР.
Государственный флаг США у здания американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
2 апреля, 03:09
В Китае заявили, что ситуация на Украине станет "похоронами" гегемонии США
По словам Нарышкина, обращает на себя внимание тот факт, что к антироссийской блокаде не присоединились подавляющее большинство азиатских, африканских и даже латиноамериканских государств. "Более того, выражения нелояльности Вашингтону становятся все более открытыми и дерзкими", - отметил директор СВР.
"Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман отказывается увеличить добычу нефти, отклоняет просьбы Белого дома о переговорах и во всеуслышание заявляет о том, что ему нет никакого дела до мнения (президента США) Джо Байдена. Премьер-министр Пакистана Имран Хан на призыв послов западных стран осудить российское "вторжение" на Украину отвечает: "Мы вам не рабы", - написал Нарышкин.
Не менее "нагло", с точки зрения американских политиков, ведут себя руководители Турции, Индии, ОАЭ, добавил он. При этом сами же американцы с горечью признают, что больше не могут позволить себе говорить с партнерами "в духе времен Буша-младшего", отметил Нарышкин. "Sic transit gloria mundi – так проходит мирская слава", - резюмировал директор СВР.
Нефтяной танкер в порту Рас-эль-Хайр, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 08:00
Арабские нефтяники готовы уничтожить США
 
В миреСШАРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала