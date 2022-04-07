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США и НАТО не готовы вступать в прямой конфликт с Россией, заявил Нарышкин - РИА Новости, 07.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/ssha-1782249729.html
США и НАТО не готовы вступать в прямой конфликт с Россией, заявил Нарышкин
США и НАТО не готовы вступать в прямой конфликт с Россией, заявил Нарышкин - РИА Новости, 07.04.2022
США и НАТО не готовы вступать в прямой конфликт с Россией, заявил Нарышкин
США и другие страны НАТО не готовы вступать в прямой конфликт с Россией из-за Украины, ограничиваясь поставками оружия Киеву, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T11:43
2022-04-07T11:50
россия
обострение ситуации в днр и лнр
сша
нато
в мире
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
украина
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. США и другие страны НАТО не готовы вступать в прямой конфликт с Россией из-за Украины, ограничиваясь поставками оружия Киеву, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."США, равно как и большинство остальных членов НАТО, явно не готовы идти дальше оказания киевской хунте моральной и материальной поддержки и открыто вступать в прямые вооруженные столкновения на ее стороне", - написал Нарышкин в статье для российского журнала "Национальная оборона".
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россия, сша, нато, в мире, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина, донбасс
11:43 07.04.2022 (обновлено: 11:50 07.04.2022)
 
США и НАТО не готовы вступать в прямой конфликт с Россией, заявил Нарышкин

Глава СВР Нарышкин: США и страны НАТО не готовы вступать в прямой конфликт с Россией

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на заседании международного круглого стола "Два века Российской империи"
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на заседании международного круглого стола Два века Российской империи - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на заседании международного круглого стола "Два века Российской империи"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. США и другие страны НАТО не готовы вступать в прямой конфликт с Россией из-за Украины, ограничиваясь поставками оружия Киеву, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"США, равно как и большинство остальных членов НАТО, явно не готовы идти дальше оказания киевской хунте моральной и материальной поддержки и открыто вступать в прямые вооруженные столкновения на ее стороне", - написал Нарышкин в статье для российского журнала "Национальная оборона".
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 09:59
Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияСШАНАТОВ миреСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)УкраинаДонбасс
 
 
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