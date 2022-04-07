https://ria.ru/20220407/ssha-1782249729.html
США и НАТО не готовы вступать в прямой конфликт с Россией, заявил Нарышкин
США и НАТО не готовы вступать в прямой конфликт с Россией, заявил Нарышкин - РИА Новости, 07.04.2022
США и НАТО не готовы вступать в прямой конфликт с Россией, заявил Нарышкин
США и другие страны НАТО не готовы вступать в прямой конфликт с Россией из-за Украины, ограничиваясь поставками оружия Киеву, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T11:43
2022-04-07T11:43
2022-04-07T11:50
россия
обострение ситуации в днр и лнр
сша
нато
в мире
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
украина
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. США и другие страны НАТО не готовы вступать в прямой конфликт с Россией из-за Украины, ограничиваясь поставками оружия Киеву, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."США, равно как и большинство остальных членов НАТО, явно не готовы идти дальше оказания киевской хунте моральной и материальной поддержки и открыто вступать в прямые вооруженные столкновения на ее стороне", - написал Нарышкин в статье для российского журнала "Национальная оборона".
https://ria.ru/20220407/ssha-1782223737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, нато, в мире, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина, донбасс
11:43 07.04.2022 (обновлено: 11:50 07.04.2022)
США и НАТО не готовы вступать в прямой конфликт с Россией, заявил Нарышкин
Глава СВР Нарышкин: США и страны НАТО не готовы вступать в прямой конфликт с Россией