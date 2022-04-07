https://ria.ru/20220407/ssha-1782249729.html

США и НАТО не готовы вступать в прямой конфликт с Россией, заявил Нарышкин

США и НАТО не готовы вступать в прямой конфликт с Россией, заявил Нарышкин - РИА Новости, 07.04.2022

США и НАТО не готовы вступать в прямой конфликт с Россией, заявил Нарышкин

США и другие страны НАТО не готовы вступать в прямой конфликт с Россией из-за Украины, ограничиваясь поставками оружия Киеву, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T11:43

2022-04-07T11:43

2022-04-07T11:50

россия

обострение ситуации в днр и лнр

сша

нато

в мире

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758705577_0:53:3065:1777_1920x0_80_0_0_52eba1154c602977abfcdd54796832d0.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. США и другие страны НАТО не готовы вступать в прямой конфликт с Россией из-за Украины, ограничиваясь поставками оружия Киеву, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."США, равно как и большинство остальных членов НАТО, явно не готовы идти дальше оказания киевской хунте моральной и материальной поддержки и открыто вступать в прямые вооруженные столкновения на ее стороне", - написал Нарышкин в статье для российского журнала "Национальная оборона".

https://ria.ru/20220407/ssha-1782223737.html

россия

сша

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, сша, нато, в мире, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина, донбасс