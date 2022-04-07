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США стремятся создать плацдарм в АТР, заявили в МИД
США стремятся создать плацдарм в АТР, заявили в МИД - РИА Новости, 07.04.2022
США стремятся создать плацдарм в АТР, заявили в МИД
США своими действиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе стремятся превратить его в новый плацдарм с "ударной" зоной вокруг Австралии, заявила в четверг... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T10:19
2022-04-07T10:19
2022-04-07T10:19
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. США своими действиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе стремятся превратить его в новый плацдарм с "ударной" зоной вокруг Австралии, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Теперь регион переименовывается США в индо-тихоокеанское партнерство… Этот регион становится новым плацдармом. Туда переносится сила их будущего воздействия: это создание зоны напряжения вокруг Австралии, для того чтобы это была еще одна возможная "ударная" зона",- сказала Захарова в эфире Соловьев.Live.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, австралия
США стремятся создать плацдарм в АТР, заявили в МИД
МИД: США стремятся создать плацдарм в АТР с "ударной" зоной вокруг Австралии