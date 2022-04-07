https://ria.ru/20220407/ssha-1782228179.html

США стремятся создать плацдарм в АТР, заявили в МИД

США стремятся создать плацдарм в АТР, заявили в МИД - РИА Новости, 07.04.2022

США стремятся создать плацдарм в АТР, заявили в МИД

США своими действиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе стремятся превратить его в новый плацдарм с "ударной" зоной вокруг Австралии, заявила в четверг... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T10:19

2022-04-07T10:19

2022-04-07T10:19

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австралия

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. США своими действиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе стремятся превратить его в новый плацдарм с "ударной" зоной вокруг Австралии, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Теперь регион переименовывается США в индо-тихоокеанское партнерство… Этот регион становится новым плацдармом. Туда переносится сила их будущего воздействия: это создание зоны напряжения вокруг Австралии, для того чтобы это была еще одна возможная "ударная" зона",- сказала Захарова в эфире Соловьев.Live.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, австралия