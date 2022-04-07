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США стремятся создать плацдарм в АТР, заявили в МИД - РИА Новости, 07.04.2022
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США стремятся создать плацдарм в АТР, заявили в МИД
США стремятся создать плацдарм в АТР, заявили в МИД - РИА Новости, 07.04.2022
США стремятся создать плацдарм в АТР, заявили в МИД
США своими действиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе стремятся превратить его в новый плацдарм с "ударной" зоной вокруг Австралии, заявила в четверг... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T10:19
2022-04-07T10:19
в мире
сша
австралия
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. США своими действиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе стремятся превратить его в новый плацдарм с "ударной" зоной вокруг Австралии, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Теперь регион переименовывается США в индо-тихоокеанское партнерство… Этот регион становится новым плацдармом. Туда переносится сила их будущего воздействия: это создание зоны напряжения вокруг Австралии, для того чтобы это была еще одна возможная "ударная" зона",- сказала Захарова в эфире Соловьев.Live.
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в мире, сша, австралия
10:19 07.04.2022
 
США стремятся создать плацдарм в АТР, заявили в МИД

МИД: США стремятся создать плацдарм в АТР с "ударной" зоной вокруг Австралии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. США своими действиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе стремятся превратить его в новый плацдарм с "ударной" зоной вокруг Австралии, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Теперь регион переименовывается США в индо-тихоокеанское партнерство… Этот регион становится новым плацдармом. Туда переносится сила их будущего воздействия: это создание зоны напряжения вокруг Австралии, для того чтобы это была еще одна возможная "ударная" зона",- сказала Захарова в эфире Соловьев.Live.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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