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В МИД прокомментировали подготовку Вашингтоном ленд-лиза для Украины - РИА Новости, 07.04.2022
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В МИД прокомментировали подготовку Вашингтоном ленд-лиза для Украины
В МИД прокомментировали подготовку Вашингтоном ленд-лиза для Украины - РИА Новости, 07.04.2022
В МИД прокомментировали подготовку Вашингтоном ленд-лиза для Украины
США и страны НАТО давно готовились накачивать Киев оружием, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о ленд-лизе для... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T10:07
2022-04-07T10:09
в мире
украина
сша
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. США и страны НАТО давно готовились накачивать Киев оружием, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о ленд-лизе для Украины.Ранее Сенат конгресса США одобрил проект закона о ленд-лизе для Украины, который призван упростить оказание военной помощи стране."Здесь нет никаких сомнений, что все это готовилось политически, информационно, что все это происходило при соучастии и непосредственном контроле натовских структур", - сказала Захарова в эфире программы "Соловьев Live".По ее словам, страны Запада вместо того, чтобы содействовать нормализации в конфлите, только "подбрасывают" оружие на Украину."До такой степени доподбрасывались, что Берлин заявил, что у них склады уже, с которых можно было бы брать оружие для Украины, иссякли", - добавила Захарова.Практика ленд-лиза получила широкую известность в годы Второй мировой войны, когда США на частично взаимообразной основе снабжали оружием и стратегическими материалами союзников по антигитлеровской коалиции, включая Советский Союз.
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в мире, украина, сша, нато
10:07 07.04.2022 (обновлено: 10:09 07.04.2022)
 
В МИД прокомментировали подготовку Вашингтоном ленд-лиза для Украины

МИД об ленд-лизе США для Киева: НАТО давно готовилась накачивать Украину оружием

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоенный автомобиль ВСУ, уничтоженный российскими десантниками на Украине
Военный автомобиль ВСУ, уничтоженный российскими десантниками на Украине - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военный автомобиль ВСУ, уничтоженный российскими десантниками на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. США и страны НАТО давно готовились накачивать Киев оружием, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о ленд-лизе для Украины.
Ранее Сенат конгресса США одобрил проект закона о ленд-лизе для Украины, который призван упростить оказание военной помощи стране.
"Здесь нет никаких сомнений, что все это готовилось политически, информационно, что все это происходило при соучастии и непосредственном контроле натовских структур", - сказала Захарова в эфире программы "Соловьев Live".
По ее словам, страны Запада вместо того, чтобы содействовать нормализации в конфлите, только "подбрасывают" оружие на Украину.
"До такой степени доподбрасывались, что Берлин заявил, что у них склады уже, с которых можно было бы брать оружие для Украины, иссякли", - добавила Захарова.
Практика ленд-лиза получила широкую известность в годы Второй мировой войны, когда США на частично взаимообразной основе снабжали оружием и стратегическими материалами союзников по антигитлеровской коалиции, включая Советский Союз.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 10:01
Генсек НАТО обсудит с главой МИД Украины дополнительные поставки оружия
 
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