https://ria.ru/20220407/ssha-1782225477.html

В МИД прокомментировали подготовку Вашингтоном ленд-лиза для Украины

В МИД прокомментировали подготовку Вашингтоном ленд-лиза для Украины - РИА Новости, 07.04.2022

В МИД прокомментировали подготовку Вашингтоном ленд-лиза для Украины

США и страны НАТО давно готовились накачивать Киев оружием, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о ленд-лизе для... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T10:07

2022-04-07T10:07

2022-04-07T10:09

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. США и страны НАТО давно готовились накачивать Киев оружием, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о ленд-лизе для Украины.Ранее Сенат конгресса США одобрил проект закона о ленд-лизе для Украины, который призван упростить оказание военной помощи стране."Здесь нет никаких сомнений, что все это готовилось политически, информационно, что все это происходило при соучастии и непосредственном контроле натовских структур", - сказала Захарова в эфире программы "Соловьев Live".По ее словам, страны Запада вместо того, чтобы содействовать нормализации в конфлите, только "подбрасывают" оружие на Украину."До такой степени доподбрасывались, что Берлин заявил, что у них склады уже, с которых можно было бы брать оружие для Украины, иссякли", - добавила Захарова.Практика ленд-лиза получила широкую известность в годы Второй мировой войны, когда США на частично взаимообразной основе снабжали оружием и стратегическими материалами союзников по антигитлеровской коалиции, включая Советский Союз.

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782224176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, нато