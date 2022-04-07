https://ria.ru/20220407/ssha-1782225477.html
В МИД прокомментировали подготовку Вашингтоном ленд-лиза для Украины
В МИД прокомментировали подготовку Вашингтоном ленд-лиза для Украины - РИА Новости, 07.04.2022
В МИД прокомментировали подготовку Вашингтоном ленд-лиза для Украины
США и страны НАТО давно готовились накачивать Киев оружием, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о ленд-лизе для... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T10:07
2022-04-07T10:07
2022-04-07T10:09
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. США и страны НАТО давно готовились накачивать Киев оружием, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о ленд-лизе для Украины.Ранее Сенат конгресса США одобрил проект закона о ленд-лизе для Украины, который призван упростить оказание военной помощи стране."Здесь нет никаких сомнений, что все это готовилось политически, информационно, что все это происходило при соучастии и непосредственном контроле натовских структур", - сказала Захарова в эфире программы "Соловьев Live".По ее словам, страны Запада вместо того, чтобы содействовать нормализации в конфлите, только "подбрасывают" оружие на Украину."До такой степени доподбрасывались, что Берлин заявил, что у них склады уже, с которых можно было бы брать оружие для Украины, иссякли", - добавила Захарова.Практика ленд-лиза получила широкую известность в годы Второй мировой войны, когда США на частично взаимообразной основе снабжали оружием и стратегическими материалами союзников по антигитлеровской коалиции, включая Советский Союз.
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782224176.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, нато
10:07 07.04.2022 (обновлено: 10:09 07.04.2022)
В МИД прокомментировали подготовку Вашингтоном ленд-лиза для Украины
МИД об ленд-лизе США для Киева: НАТО давно готовилась накачивать Украину оружием
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости.
США и страны НАТО давно готовились накачивать Киев оружием, заявила
официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о ленд-лизе для Украины.
Ранее Сенат конгресса США
одобрил проект закона о ленд-лизе для Украины
, который призван упростить оказание военной помощи стране.
"Здесь нет никаких сомнений, что все это готовилось политически, информационно, что все это происходило при соучастии и непосредственном контроле натовских структур", - сказала Захарова в эфире программы "Соловьев Live".
По ее словам, страны Запада вместо того, чтобы содействовать нормализации в конфлите, только "подбрасывают" оружие на Украину.
"До такой степени доподбрасывались, что Берлин
заявил, что у них склады уже, с которых можно было бы брать оружие для Украины, иссякли", - добавила Захарова.
Практика ленд-лиза получила широкую известность в годы Второй мировой войны, когда США на частично взаимообразной основе снабжали оружием и стратегическими материалами союзников по антигитлеровской коалиции, включая Советский Союз.