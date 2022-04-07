https://ria.ru/20220407/ssha-1782223737.html

Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины

Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины - РИА Новости, 07.04.2022

Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины

Американский сенат одобрил проект закона о ленд-лизе, который призван упростить оказание военной помощи Украине, следует из результатов голосования,... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T09:59

2022-04-07T09:59

2022-04-07T10:20

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ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости. Американский сенат одобрил проект закона о ленд-лизе, который призван упростить оказание военной помощи Украине, следует из результатов голосования, опубликованных на сайте палаты.По данным издания Polticio, сенаторы поддержали документ единогласно.В числе возможных поставок — "кибервозможности и средства" США.Законопроект также предлагает считать любую "российскую кибератаку" на важные объекты критической инфраструктуры Украины "вооруженным нападением".Документ внесли в сенат в январе. В начале апреля в связи с событиями на Украине его рассмотрел комитет по международным отношениям. После одобрения в сенате проект отправится в палату представителей, при принятии там — к президенту США, и только потом он станет законом.Практика ленд-лиза получила широкое распространение в годы Второй мировой войны, когда США снабжали оружием и стратегическими материалами союзников по антигитлеровской коалиции, включая Советский Союз. После окончания войны Вашингтон предложил вернуть уцелевшую технику или с помощью американских кредитов оплатить то, что союзники предпочли оставить у себя.Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя американский законопроект, США и страны НАТО давно готовились накачивать Киев оружием. По ее словам, вместо того, чтобы содействовать нормализации в конфлите, Запад только "подбрасывает" вооружение на Украину.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, необходимо провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в Минобороны назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/oruzhie-1782222436.html

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, украина, россия, сша, джо байден