https://ria.ru/20220407/sputnik-1782373620.html
Москалькова осудила задержание в Эстонии шеф-редактора Sputnik Meedia
Москалькова осудила задержание в Эстонии шеф-редактора Sputnik Meedia - РИА Новости, 07.04.2022
Москалькова осудила задержание в Эстонии шеф-редактора Sputnik Meedia
Задержание в Эстонии шеф-редактора Sputnik Meedia Елены Черышевой – грубое нарушение и попытка лишить мировое сообщество получить объективную информацию,... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T18:32
2022-04-07T18:32
2022-04-07T18:32
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Задержание в Эстонии шеф-редактора Sputnik Meedia Елены Черышевой – грубое нарушение и попытка лишить мировое сообщество получить объективную информацию, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.По данным посольства, 6 апреля по подозрению в якобы совершенном преступлении против мира, а также нарушении международных санкций в Эстонии была задержана гражданка РФ, шеф-редактор информпортала Sputnik Meedia Елена Черышева.По мнению уполномоченного, это грубое нарушение норм права и "шаг назад" в период до принятия Декларации о правах человека."С правовой сточки зрения это, конечно, грубое нарушение норм права, но очень важно, что мы разрываем ту матрицу цивилизационного пространства, которое строится на дискуссии, на разных мнениях, на возможности получить информацию из разных источников. И это очень опасно вообще для разрушения будущности цивилизации, это существенный шаг назад, и мы уходим в период до Декларации о правах человека 1948 года", - отметила Москалькова.В начале марта эстонский информационный интернет-портал Sputnik Meedia объявил о прекращении работы из-за давления и ограничений со стороны эстонских банков и властей, а также из-за угроз в адрес своих сотрудников. Как заявляла тогда шеф-редактор Елена Черышева, на протяжении года банки в Эстонии замораживали зарплаты сотрудникам и закрывали счета Sputnik Meedia на основании подозрений в "отмывании денег, финансировании терроризма, нелегальной продажи алкоголя". Кроме того, в последнее время многие ньюсмейкеры отказались сотрудничать с порталом, а в адрес шеф-редактора и сотрудников стали поступать "откровенные угрозы от непонятных личностей".Sputnik Meedia был создан бывшими сотрудниками Sputnik Эстония, который после четырех лет работы был закрыт два года назад из-за угроз эстонской полиции.
https://radiosputnik.ria.ru/20220407/politsiya-1782258078.html
https://ria.ru/20220407/cherysheva-1782332563.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена черышева, эстония, sputnik эстония, в мире
Москалькова осудила задержание в Эстонии шеф-редактора Sputnik Meedia
Омбудсмен Москалькова осудила задержание в Эстонии шеф-редактора Sputnik Meedia Черышевой
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Задержание в Эстонии шеф-редактора Sputnik Meedia Елены Черышевой – грубое нарушение и попытка лишить мировое сообщество получить объективную информацию, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
По данным посольства, 6 апреля по подозрению в якобы совершенном преступлении против мира, а также нарушении международных санкций в Эстонии была задержана гражданка РФ, шеф-редактор информпортала Sputnik Meedia Елена Черышева
.
"Задержание Елены Черышевой является грубейшим нарушением права на свободу слова, на свободу собственного мнения, на свою позицию по политическим, гуманитарным и любым другим вопросам. Конечно, это очередное звено в общей дискриминации русскоязычных СМИ, русскоязычных медиа. Это попытка выстроить железный занавес и лишиться возможности мирового сообщества слышать разные мнения, получать объективную информацию", - заявила омбудсмен РИА Новости.
По мнению уполномоченного, это грубое нарушение норм права и "шаг назад" в период до принятия Декларации о правах человека.
"С правовой сточки зрения это, конечно, грубое нарушение норм права, но очень важно, что мы разрываем ту матрицу цивилизационного пространства, которое строится на дискуссии, на разных мнениях, на возможности получить информацию из разных источников. И это очень опасно вообще для разрушения будущности цивилизации, это существенный шаг назад, и мы уходим в период до Декларации о правах человека 1948 года", - отметила Москалькова.
В начале марта эстонский информационный интернет-портал Sputnik Meedia объявил о прекращении работы из-за давления и ограничений со стороны эстонских банков и властей, а также из-за угроз в адрес своих сотрудников. Как заявляла тогда шеф-редактор Елена Черышева, на протяжении года банки в Эстонии
замораживали зарплаты сотрудникам и закрывали счета Sputnik Meedia на основании подозрений в "отмывании денег, финансировании терроризма, нелегальной продажи алкоголя". Кроме того, в последнее время многие ньюсмейкеры отказались сотрудничать с порталом, а в адрес шеф-редактора и сотрудников стали поступать "откровенные угрозы от непонятных личностей".
Sputnik Meedia был создан бывшими сотрудниками Sputnik Эстония
, который после четырех лет работы был закрыт два года назад из-за угроз эстонской полиции.