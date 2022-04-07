https://ria.ru/20220407/sputnik-1782307605.html

Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту

Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту - РИА Новости, 07.04.2022

Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту

Военный спутник, запущенный в четверг с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на орбиту, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T14:51

2022-04-07T14:51

2022-04-07T14:51

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

россия

космос - риа наука

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Военный спутник, запущенный в четверг с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на орбиту, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Космический аппарат "Космос-2554", запущенный боевым расчетом Космических войск ВКС... в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС, которые будут управлять им в процессе орбитального полета", - отметили в военном ведомстве.В Минобороны подчеркнули, что со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы "функционируют нормально".Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала в четверг в 14.20, через три минуты специалисты ВКС приняли ее на сопровождение, спутнику был присвоен порядковый номер "Космос-2554".

https://ria.ru/20220407/raketa-1782296278.html

https://ria.ru/20220217/kosmos-1773269397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия, космос - риа наука, воздушно-космические силы россии