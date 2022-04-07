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Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту
Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту - РИА Новости, 07.04.2022
Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту
Военный спутник, запущенный в четверг с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на орбиту, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T14:51
2022-04-07T14:51
2022-04-07T14:51
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Военный спутник, запущенный в четверг с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на орбиту, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Космический аппарат "Космос-2554", запущенный боевым расчетом Космических войск ВКС... в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС, которые будут управлять им в процессе орбитального полета", - отметили в военном ведомстве.В Минобороны подчеркнули, что со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы "функционируют нормально".Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала в четверг в 14.20, через три минуты специалисты ВКС приняли ее на сопровождение, спутнику был присвоен порядковый номер "Космос-2554".
https://ria.ru/20220407/raketa-1782296278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия, космос - риа наука, воздушно-космические силы россии
Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту
Военный спутник, запущенный с космодрома Плесецк, в расчетное время вывели на орбиту