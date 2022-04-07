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Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту - РИА Новости, 07.04.2022
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Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту
Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту - РИА Новости, 07.04.2022
Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту
Военный спутник, запущенный в четверг с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на орбиту, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T14:51
2022-04-07T14:51
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
россия
космос - риа наука
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Военный спутник, запущенный в четверг с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на орбиту, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Космический аппарат "Космос-2554", запущенный боевым расчетом Космических войск ВКС... в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС, которые будут управлять им в процессе орбитального полета", - отметили в военном ведомстве.В Минобороны подчеркнули, что со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы "функционируют нормально".Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала в четверг в 14.20, через три минуты специалисты ВКС приняли ее на сопровождение, спутнику был присвоен порядковый номер "Космос-2554".
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия, космос - риа наука, воздушно-космические силы россии
14:51 07.04.2022
 
Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту

Военный спутник, запущенный с космодрома Плесецк, в расчетное время вывели на орбиту

© РИА Новости / пресс-служба "Роскосмоса" / Перейти в фотобанкПуск РН "Союз-2.1а"
Пуск РН Союз-2.1а - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / пресс-служба "Роскосмоса"
Перейти в фотобанк
Пуск РН "Союз-2.1а"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Военный спутник, запущенный в четверг с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на орбиту, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Космический аппарат "Космос-2554", запущенный боевым расчетом Космических войск ВКС... в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС, которые будут управлять им в процессе орбитального полета", - отметили в военном ведомстве.
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В Минобороны подчеркнули, что со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы "функционируют нормально".
Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала в четверг в 14.20, через три минуты специалисты ВКС приняли ее на сопровождение, спутнику был присвоен порядковый номер "Космос-2554".
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