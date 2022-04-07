https://ria.ru/20220407/sputnik-1782199873.html
В Эстонии задержали экс-сотрудников Sputnik Meedia
В Эстонии задержали экс-сотрудников Sputnik Meedia - РИА Новости, 07.04.2022
В Эстонии задержали экс-сотрудников Sputnik Meedia
Экс-сотрудники Sputnik Meedia Елена Черышева и Мати-Дмитрий Терестал задержаны в Эстонии, их подозревают в нарушении международных санкций, передает портал... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T00:50
2022-04-07T00:50
2022-04-07T07:26
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 апр - РИА Новости. Экс-сотрудники Sputnik Meedia Елена Черышева и Мати-Дмитрий Терестал задержаны в Эстонии, их подозревают в нарушении международных санкций, передает портал Delfi. Коллеги журналистов сообщили РИА Новости, что связаться с ними после многочасового обыска невозможно.В начале марта эстонский информационный интернет-портал Sputnik Meedia объявил о прекращении работы из-за давления и ограничений со стороны эстонских банков и властей, а также из-за угроз в адрес своих сотрудников. Как заявляла тогда шеф-редактор Елена Черышева, на протяжении года эстонские банки замораживали зарплаты сотрудникам и закрывали счета Sputnik Meedia на основании подозрений в "отмывании денег, финансировании терроризма, нелегальной продажи алкоголя". По данным портала, журналистов подозревают в нарушении международных санкций. Согласно материалам уголовного дела, власти Эстонии считают, что журналисты передали подсанкционному лицу деньги, которые якобы поступили из России, а также якобы продолжали управлять Sputnik Meedia после того, как ЕС ввел 1 марта санкции .Как сообщил РИА Новости коллега задержанных, обыск у Черышевой и Терестала продолжался восемь часов. "После этого до сих пор с ними невозможно установить связь", - сказал собеседник агентства.Комментарием российского посольства в Эстонии РИА Новости на данный момент не располагает.Портал Delfi также приводит слова прокурора Таави Перна, который заявил, что возбуждено уголовное дело по подозрению в экономических связях, запрещенных международными санкциями. Он добавил, что оценивать контент, опубликованный на портале, в рамках этого уголовного разбирательства не будут.Уголовное производство ведется полицией безопасности под руководством прокуратуры.Sputnik Meedia создан бывшими сотрудниками Sputnik Эстония, который после четырех лет работы был закрыт два года назад из-за угроз со стороны эстонской полиции.
https://ria.ru/20211110/estoniya-1758438150.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211028/sputnik-1756746501.html
https://ria.ru/20220406/posol-1782170123.html
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в мире, sputnik эстония, эстония, россия
00:50 07.04.2022 (обновлено: 07:26 07.04.2022)
В Эстонии задержали экс-сотрудников Sputnik Meedia
В Эстонии задержали экс-сотрудников Sputnik Meedia Елену Черышеву и Мати-Дмитрия Терестала
ХЕЛЬСИНКИ, 7 апр - РИА Новости. Экс-сотрудники Sputnik Meedia Елена Черышева и Мати-Дмитрий Терестал задержаны в Эстонии, их подозревают в нарушении международных санкций, передает портал Delfi. Коллеги журналистов сообщили РИА Новости, что связаться с ними после многочасового обыска невозможно.
В начале марта эстонский информационный интернет-портал Sputnik Meedia объявил о прекращении работы из-за давления и ограничений со стороны эстонских банков и властей, а также из-за угроз в адрес своих сотрудников. Как заявляла тогда шеф-редактор Елена Черышева
, на протяжении года эстонские банки замораживали зарплаты сотрудникам и закрывали счета Sputnik Meedia на основании подозрений в "отмывании денег, финансировании терроризма, нелегальной продажи алкоголя".
"Сегодня (в среду - ред.) полиция безопасности задержала Елену (43 года) и Мати-Дмитрия (50 лет)", - пишет Delfi.
По данным портала, журналистов подозревают в нарушении международных санкций. Согласно материалам уголовного дела, власти Эстонии считают, что журналисты передали подсанкционному лицу деньги, которые якобы поступили из России, а также якобы продолжали управлять Sputnik Meedia после того, как ЕС ввел 1 марта санкции .
Как сообщил РИА Новости коллега задержанных, обыск у Черышевой и Терестала продолжался восемь часов. "После этого до сих пор с ними невозможно установить связь", - сказал собеседник агентства.
Комментарием российского посольства в Эстонии РИА Новости на данный момент не располагает.
Портал Delfi также приводит слова прокурора Таави Перна, который заявил, что возбуждено уголовное дело по подозрению в экономических связях, запрещенных международными санкциями. Он добавил, что оценивать контент, опубликованный на портале, в рамках этого уголовного разбирательства не будут.
Уголовное производство ведется полицией безопасности под руководством прокуратуры.
Sputnik Meedia создан бывшими сотрудниками Sputnik Эстония, который после четырех лет работы был закрыт два года назад из-за угроз со стороны эстонской полиции.