https://ria.ru/20220407/sputnik-1782199873.html

В Эстонии задержали экс-сотрудников Sputnik Meedia

В Эстонии задержали экс-сотрудников Sputnik Meedia - РИА Новости, 07.04.2022

В Эстонии задержали экс-сотрудников Sputnik Meedia

Экс-сотрудники Sputnik Meedia Елена Черышева и Мати-Дмитрий Терестал задержаны в Эстонии, их подозревают в нарушении международных санкций, передает портал... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T00:50

2022-04-07T00:50

2022-04-07T07:26

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ХЕЛЬСИНКИ, 7 апр - РИА Новости. Экс-сотрудники Sputnik Meedia Елена Черышева и Мати-Дмитрий Терестал задержаны в Эстонии, их подозревают в нарушении международных санкций, передает портал Delfi. Коллеги журналистов сообщили РИА Новости, что связаться с ними после многочасового обыска невозможно.В начале марта эстонский информационный интернет-портал Sputnik Meedia объявил о прекращении работы из-за давления и ограничений со стороны эстонских банков и властей, а также из-за угроз в адрес своих сотрудников. Как заявляла тогда шеф-редактор Елена Черышева, на протяжении года эстонские банки замораживали зарплаты сотрудникам и закрывали счета Sputnik Meedia на основании подозрений в "отмывании денег, финансировании терроризма, нелегальной продажи алкоголя". По данным портала, журналистов подозревают в нарушении международных санкций. Согласно материалам уголовного дела, власти Эстонии считают, что журналисты передали подсанкционному лицу деньги, которые якобы поступили из России, а также якобы продолжали управлять Sputnik Meedia после того, как ЕС ввел 1 марта санкции .Как сообщил РИА Новости коллега задержанных, обыск у Черышевой и Терестала продолжался восемь часов. "После этого до сих пор с ними невозможно установить связь", - сказал собеседник агентства.Комментарием российского посольства в Эстонии РИА Новости на данный момент не располагает.Портал Delfi также приводит слова прокурора Таави Перна, который заявил, что возбуждено уголовное дело по подозрению в экономических связях, запрещенных международными санкциями. Он добавил, что оценивать контент, опубликованный на портале, в рамках этого уголовного разбирательства не будут.Уголовное производство ведется полицией безопасности под руководством прокуратуры.Sputnik Meedia создан бывшими сотрудниками Sputnik Эстония, который после четырех лет работы был закрыт два года назад из-за угроз со стороны эстонской полиции.

https://ria.ru/20211110/estoniya-1758438150.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211028/sputnik-1756746501.html

https://ria.ru/20220406/posol-1782170123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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