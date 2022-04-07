https://ria.ru/20220407/spros-1782324110.html

РЭЦ: спрос на российские сладости и масло в Египте выросли на 25%

РЭЦ: спрос на российские сладости и масло в Египте выросли на 25% - РИА Новости, 07.04.2022

РЭЦ: спрос на российские сладости и масло в Египте выросли на 25%

После открытия павильона Made in Russia в Новом Каире в Египте в конце прошлого года спрос покупателей на сладости и подсолнечное масло из РФ вырос на четверть, РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T15:54

2022-04-07T15:54

2022-04-07T15:54

российский экспортный центр (рэц)

экономика

вэб.рф (вэб)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149499/71/1494997175_0:192:2960:1857_1920x0_80_0_0_5f48b8bad6fb975d734406e93ba37ec3.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. После открытия павильона Made in Russia в Новом Каире в Египте в конце прошлого года спрос покупателей на сладости и подсолнечное масло из РФ вырос на четверть, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).В дегустационно-демонстрационном павильоне российской продукции АПК в Новом Каире свою продукцию представляют 38 экспортеров, скоро их станет больше, добавили в РЭЦ.За четыре месяца работы дегустационного павильона российских продуктов в Египте экспортеры запланировали заключить ряд экспортных контрактов на сумму не менее 60 миллионов долларов, включая крупный контракт с правительственными структурами Египта на поставку муки и масла.Всего дегустационные павильоны с продукцией Made in Russia открыты в четырех странах: кроме павильона в Египте они есть в Китае, Вьетнаме и ОАЭ. В павильоне проводятся дегустации, презентации продукции и переговоры, чтобы потенциальные покупатели могли оценить качество и заказать товары у экспортеров в любом объеме, от крупной оптовой партии до нескольких образцов.

https://ria.ru/20220329/produktsiya-1780633590.html

https://ria.ru/20220401/produktsiya-1781328031.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), экономика, вэб.рф (вэб)