https://ria.ru/20220407/spros-1782324110.html
РЭЦ: спрос на российские сладости и масло в Египте выросли на 25%
РЭЦ: спрос на российские сладости и масло в Египте выросли на 25% - РИА Новости, 07.04.2022
РЭЦ: спрос на российские сладости и масло в Египте выросли на 25%
После открытия павильона Made in Russia в Новом Каире в Египте в конце прошлого года спрос покупателей на сладости и подсолнечное масло из РФ вырос на четверть, РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T15:54
2022-04-07T15:54
2022-04-07T15:54
российский экспортный центр (рэц)
экономика
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. После открытия павильона Made in Russia в Новом Каире в Египте в конце прошлого года спрос покупателей на сладости и подсолнечное масло из РФ вырос на четверть, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).В дегустационно-демонстрационном павильоне российской продукции АПК в Новом Каире свою продукцию представляют 38 экспортеров, скоро их станет больше, добавили в РЭЦ.За четыре месяца работы дегустационного павильона российских продуктов в Египте экспортеры запланировали заключить ряд экспортных контрактов на сумму не менее 60 миллионов долларов, включая крупный контракт с правительственными структурами Египта на поставку муки и масла.Всего дегустационные павильоны с продукцией Made in Russia открыты в четырех странах: кроме павильона в Египте они есть в Китае, Вьетнаме и ОАЭ. В павильоне проводятся дегустации, презентации продукции и переговоры, чтобы потенциальные покупатели могли оценить качество и заказать товары у экспортеров в любом объеме, от крупной оптовой партии до нескольких образцов.
https://ria.ru/20220329/produktsiya-1780633590.html
https://ria.ru/20220401/produktsiya-1781328031.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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российский экспортный центр (рэц), экономика, вэб.рф (вэб)
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости.
После открытия павильона Made in Russia в Новом Каире в Египте в конце прошлого года спрос покупателей на сладости и подсолнечное масло из РФ вырос на четверть, сообщает Российский экспортный центр
(входит в ВЭБ.РФ).
"С момента открытия в Новом Каире демонстрационно-дегустационного павильона продукции Made in Russia в декабре 2021 года количество запросов от покупателей выросло на 20-25%. Российскую продукцию чаще всего покупают крупные дистрибьютеры и органы государственной власти Египта (B2G-сегмент). Больше всего их интересует подсолнечное масло, мука, крупы и сладости, в том числе вафли и шоколад", - говорится в сообщении центра.
В дегустационно-демонстрационном павильоне российской продукции АПК в Новом Каире свою продукцию представляют 38 экспортеров, скоро их станет больше, добавили в РЭЦ.
За четыре месяца работы дегустационного павильона российских продуктов в Египте экспортеры запланировали заключить ряд экспортных контрактов на сумму не менее 60 миллионов долларов, включая крупный контракт с правительственными структурами Египта на поставку муки и масла.
Всего дегустационные павильоны с продукцией Made in Russia открыты в четырех странах: кроме павильона в Египте они есть в Китае, Вьетнаме и ОАЭ. В павильоне проводятся дегустации, презентации продукции и переговоры, чтобы потенциальные покупатели могли оценить качество и заказать товары у экспортеров в любом объеме, от крупной оптовой партии до нескольких образцов.