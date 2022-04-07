https://ria.ru/20220407/spetsoperatsiya-1782410155.html

День 43-й: Россия рассчитывает на завершение спецоперации в ближайшие дни

День 43-й: Россия рассчитывает на завершение спецоперации в ближайшие дни - РИА Новости, 07.04.2022

День 43-й: Россия рассчитывает на завершение спецоперации в ближайшие дни

На 43-й день спецоперации на Украине российские войска уничтожили более 40 военных объектов противника, блокировали населенные пункты Угледар и Новомихайловка,... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T23:32

2022-04-07T23:32

2022-04-07T23:36

обострение ситуации в днр и лнр

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михаил мизинцев

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. На 43-й день спецоперации на Украине российские войска уничтожили более 40 военных объектов противника, блокировали населенные пункты Угледар и Новомихайловка, сообщили в Минобороны РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.Уничтожение объектов и эвакуацияРоссийская авиация на Украине уничтожила в течение дня 42 военных объекта противника, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Отмечается, что российские войска блокировали населенный пункт Угледар, сейчас ведут бой за его освобождение, также они полностью блокировали населенный пункт Новомихайловка и приступили к его зачистке.Также РФ заявила о готовности развернуть гуманитарные коридоры на Украине на любых направлениях, отметил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он добавил, что Россия, руководствуясь принципами международного гуманитарного права, продолжает оказывать всестороннюю помощь Донецкой и Луганской народным республикам, а также населению на освобожденных территориях Украины.По данным Мизинцева, за последние сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР были эвакуированы в Россию более 18 тысяч человек, в том числе более 2,8 тысячи детей.Возможное завершение операцииРоссия надеется, что спецоперация на Украине "в ближайшие дни, в обозримом будущем" достигнет своих целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью британскому телеканалу Sky News.Он отметил, что российские военные делают все возможное для завершения операции.Песков также отметил, что операция на Украине может закончиться дипломатическим путем, по его словам, это зависит от украинской позиции и согласия с российскими условиями.При этом, как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Украина вчера представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле. Но Россия продолжит переговоры с Украиной, несмотря на все провокации, отметил глава МИД РФ.Пятый пакет санкций ЕСТем временем постоянные представители стран-членов Европейского союза согласовали пятый по счету пакет антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. Как следует из заявления делегации председательствующей в настоящее время в ЕС Франции, для окончательного оформления санкций будет запущена техническая письменная процедура утверждения.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220407/udar-1782403054.html

https://ria.ru/20220407/evropa-1782172573.html

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Минобороны РФ об ударах высокоточными ракетами по скоплению украинской военной техники Видео брифинга МО 07-04 вечер 2022-04-07T23:32 true PT1M44S

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Наталья Макарова

в мире, россия, киев, михаил мизинцев, вооруженные силы украины, украина