https://ria.ru/20220407/spetsoperatsiya-1782369352.html

Генсек НАТО отметил нежелание Китая осуждать Россию

Генсек НАТО отметил нежелание Китая осуждать Россию - РИА Новости, 07.04.2022

Генсек НАТО отметил нежелание Китая осуждать Россию

В НАТО "отметили" нежелание Китая осуждать российскую военную операцию на Украине, а также отказ признавать "право наций выбирать свой путь", заявил генсек Йенс РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T18:10

2022-04-07T18:10

2022-04-07T18:46

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БРЮССЕЛЬ, 7 апр – РИА Новости. В НАТО "отметили" нежелание Китая осуждать российскую военную операцию на Украине, а также отказ признавать "право наций выбирать свой путь", заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран Североатлантического блока."Мы отмечаем, что Китай не хочет осуждать российскую агрессию, Пекин присоединился к Москве, поставив под сомнение право наций выбирать свой собственный путь. Это серьезный вызов для всех нас, делает наше единство для защиты общих ценностей еще более важным", - сказал он.Столтенберг добавил, что отношения НАТО с Китаем в современных условиях обязательно войдут в новую стратегическую концепцию альянса, которую должны утвердить лидеры на саммите в Мадриде в июне этого года.

https://ria.ru/20220407/miroporyadok-1782350880.html

москва

мадрид (город)

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, москва, мадрид (город), китай, нато