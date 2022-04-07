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Генсек НАТО отметил нежелание Китая осуждать Россию - РИА Новости, 07.04.2022
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Генсек НАТО отметил нежелание Китая осуждать Россию
Генсек НАТО отметил нежелание Китая осуждать Россию - РИА Новости, 07.04.2022
Генсек НАТО отметил нежелание Китая осуждать Россию
В НАТО "отметили" нежелание Китая осуждать российскую военную операцию на Украине, а также отказ признавать "право наций выбирать свой путь", заявил генсек Йенс РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T18:10
2022-04-07T18:46
в мире
москва
мадрид (город)
китай
нато
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БРЮССЕЛЬ, 7 апр – РИА Новости. В НАТО "отметили" нежелание Китая осуждать российскую военную операцию на Украине, а также отказ признавать "право наций выбирать свой путь", заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран Североатлантического блока."Мы отмечаем, что Китай не хочет осуждать российскую агрессию, Пекин присоединился к Москве, поставив под сомнение право наций выбирать свой собственный путь. Это серьезный вызов для всех нас, делает наше единство для защиты общих ценностей еще более важным", - сказал он.Столтенберг добавил, что отношения НАТО с Китаем в современных условиях обязательно войдут в новую стратегическую концепцию альянса, которую должны утвердить лидеры на саммите в Мадриде в июне этого года.
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в мире, москва, мадрид (город), китай, нато
18:10 07.04.2022 (обновлено: 18:46 07.04.2022)
 
Генсек НАТО отметил нежелание Китая осуждать Россию

Столтенберг: в НАТО "отметили" нежелание Китая осуждать российскую спецоперацию на Украине

© REUTERS / Gonzalo FuentesГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции накануне саммита НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции накануне саммита НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции накануне саммита НАТО в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 7 апр – РИА Новости. В НАТО "отметили" нежелание Китая осуждать российскую военную операцию на Украине, а также отказ признавать "право наций выбирать свой путь", заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран Североатлантического блока.
"Мы отмечаем, что Китай не хочет осуждать российскую агрессию, Пекин присоединился к Москве, поставив под сомнение право наций выбирать свой собственный путь. Это серьезный вызов для всех нас, делает наше единство для защиты общих ценностей еще более важным", - сказал он.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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Столтенберг добавил, что отношения НАТО с Китаем в современных условиях обязательно войдут в новую стратегическую концепцию альянса, которую должны утвердить лидеры на саммите в Мадриде в июне этого года.
 
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