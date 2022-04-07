https://ria.ru/20220407/spetsoperatsiya-1782369352.html
Генсек НАТО отметил нежелание Китая осуждать Россию
Генсек НАТО отметил нежелание Китая осуждать Россию - РИА Новости, 07.04.2022
Генсек НАТО отметил нежелание Китая осуждать Россию
В НАТО "отметили" нежелание Китая осуждать российскую военную операцию на Украине, а также отказ признавать "право наций выбирать свой путь", заявил генсек Йенс РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T18:10
2022-04-07T18:10
2022-04-07T18:46
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москва
мадрид (город)
китай
нато
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БРЮССЕЛЬ, 7 апр – РИА Новости. В НАТО "отметили" нежелание Китая осуждать российскую военную операцию на Украине, а также отказ признавать "право наций выбирать свой путь", заявил генсек Йенс Столтенберг по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран Североатлантического блока."Мы отмечаем, что Китай не хочет осуждать российскую агрессию, Пекин присоединился к Москве, поставив под сомнение право наций выбирать свой собственный путь. Это серьезный вызов для всех нас, делает наше единство для защиты общих ценностей еще более важным", - сказал он.Столтенберг добавил, что отношения НАТО с Китаем в современных условиях обязательно войдут в новую стратегическую концепцию альянса, которую должны утвердить лидеры на саммите в Мадриде в июне этого года.
https://ria.ru/20220407/miroporyadok-1782350880.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, москва, мадрид (город), китай, нато
18:10 07.04.2022 (обновлено: 18:46 07.04.2022)
Генсек НАТО отметил нежелание Китая осуждать Россию
Столтенберг: в НАТО "отметили" нежелание Китая осуждать российскую спецоперацию на Украине