Рейтинг@Mail.ru
СПЧ ООН монополизирован группой стран, заявил российский зампостпреда - РИА Новости, 07.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220407/spch-1782397601.html
СПЧ ООН монополизирован группой стран, заявил российский зампостпреда
СПЧ ООН монополизирован группой стран, заявил российский зампостпреда - РИА Новости, 07.04.2022
СПЧ ООН монополизирован группой стран, заявил российский зампостпреда
Совет ООН по правам человека монополизирован группой стран, которая использует его в своих конъюнктурных целях, заявил на заседании ГА ООН зампостпреда РФ при... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T21:02
2022-04-07T21:02
в мире
оон
россия
совет по правам человека оон (спч оон)
санкции в отношении россии
генеральная ассамблея оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152309/11/1523091153_0:171:3500:2140_1920x0_80_0_0_98e3494b3ddb95805d07fdb70b378ba6.jpg
ООН, 7 апр – РИА Новости. Совет ООН по правам человека монополизирован группой стран, которая использует его в своих конъюнктурных целях, заявил на заседании ГА ООН зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.Ранее ГА ООН проголосовала за приостановку участия работы РФ в СПЧ. В свою очередь Кузьмин объявил, что Россия решила выйти из Совета."Россия всегда рассматривала Совет ООН по правам человека в качестве важного компонента универсальной системы поощрения и защиты прав человека, главная роль которого заключается в содействии развитию конструктивного и максимально деполитизированного международного диалога по ключевым вопросам правозащитной повестки дня", - сказал Кузьмин.По его словам, в современных условиях СПЧ ООН "фактически монополизирован одной группой государств, использующих его в своих конъюнктурных целях". "Провозгласившие себя эталоном в правозащитной сфере, эти государства долгие годы непосредственно участвуют в совершении грубых и массовых нарушений прав человека, либо потворствуют этому", - подчеркнул он.Как указал дипломат, несмотря на свой статус членов Совета, группа этих стран не готова поступиться своими корыстными политическими и экономическими интересами ради реального содействия правозащитной ситуации в отдельных странах. "Такие действия нарушают мандат, возложенный международным сообществом на СПЧ ООН и в целом подрывают к нему доверие", - заключил он.Совет ООН по правам человека состоит из 47 постоянных членов, которые избираются Генеральной ‎Ассамблеей ООН. Постоянные члены СПЧ имеют право голосовать во время принятия резолюций, ‎или спецсессий, которые проводятся Советом. Члены Совета исполняют свои обязанности в ‎течение трех лет и не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за ‎другом сроков полномочий.‎ Совет по правам человека проводит не менее трех регулярных сессий в год, общей ‎протяженностью от 10 недель. Они проходят в марте, июне и сентябре.‎ Россия входила в состав 47 стран-постоянных членов СПЧ. Она была избрана ‎после временного перерыва на новый трехлетний срок с начала 2021 года до конца 2023 года.
https://ria.ru/20220317/oon-1778679886.html
https://ria.ru/20220305/oon-1776725183.html
https://ria.ru/20220407/oon-1782395113.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152309/11/1523091153_210:0:3291:2311_1920x0_80_0_0_ca99348e34eb1de6f660e62fc2d9b0cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оон, россия, совет по правам человека оон (спч оон), санкции в отношении россии, генеральная ассамблея оон
21:02 07.04.2022
 
СПЧ ООН монополизирован группой стран, заявил российский зампостпреда

Зампостпреда Кузьмин: СПЧ ООН монополизирован группой стран и используется в их интересах

© NASA / Denis BalibouseПустые места делегации США на сессии Совета по правам человека при ООН в Женеве
Пустые места делегации США на сессии Совета по правам человека при ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© NASA / Denis Balibouse
Пустые места делегации США на сессии Совета по правам человека при ООН в Женеве
Читать ria.ru в
ООН, 7 апр – РИА Новости. Совет ООН по правам человека монополизирован группой стран, которая использует его в своих конъюнктурных целях, заявил на заседании ГА ООН зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.
Ранее ГА ООН проголосовала за приостановку участия работы РФ в СПЧ. В свою очередь Кузьмин объявил, что Россия решила выйти из Совета.
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 15:37
ООН и ее учреждения ‎утратили нейтральный статус, заявил Гатилов
"Россия всегда рассматривала Совет ООН по правам человека в качестве важного компонента универсальной системы поощрения и защиты прав человека, главная роль которого заключается в содействии развитию конструктивного и максимально деполитизированного международного диалога по ключевым вопросам правозащитной повестки дня", - сказал Кузьмин.
По его словам, в современных условиях СПЧ ООН "фактически монополизирован одной группой государств, использующих его в своих конъюнктурных целях". "Провозгласившие себя эталоном в правозащитной сфере, эти государства долгие годы непосредственно участвуют в совершении грубых и массовых нарушений прав человека, либо потворствуют этому", - подчеркнул он.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 14:03Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Член СПЧ Брод осудил бездействие ООН в ситуации с Украиной с 2014 года
Как указал дипломат, несмотря на свой статус членов Совета, группа этих стран не готова поступиться своими корыстными политическими и экономическими интересами ради реального содействия правозащитной ситуации в отдельных странах. "Такие действия нарушают мандат, возложенный международным сообществом на СПЧ ООН и в целом подрывают к нему доверие", - заключил он.
Совет ООН по правам человека состоит из 47 постоянных членов, которые избираются Генеральной ‎Ассамблеей ООН. Постоянные члены СПЧ имеют право голосовать во время принятия резолюций, ‎или спецсессий, которые проводятся Советом. Члены Совета исполняют свои обязанности в ‎течение трех лет и не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за ‎другом сроков полномочий.‎ Совет по правам человека проводит не менее трех регулярных сессий в год, общей ‎протяженностью от 10 недель. Они проходят в марте, июне и сентябре.‎ Россия входила в состав 47 стран-постоянных членов СПЧ. Она была избрана ‎после временного перерыва на новый трехлетний срок с начала 2021 года до конца 2023 года.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 20:39
Слуцкий назвал приостановку членства России в СПЧ ООН опасным прецедентом
 
В миреООНРоссияСовет по правам человека ООН (СПЧ ООН)Санкции в отношении РоссииГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала