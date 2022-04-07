https://ria.ru/20220407/spch-1782397601.html

СПЧ ООН монополизирован группой стран, заявил российский зампостпреда

СПЧ ООН монополизирован группой стран, заявил российский зампостпреда - РИА Новости, 07.04.2022

СПЧ ООН монополизирован группой стран, заявил российский зампостпреда

Совет ООН по правам человека монополизирован группой стран, которая использует его в своих конъюнктурных целях, заявил на заседании ГА ООН зампостпреда РФ при... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T21:02

2022-04-07T21:02

2022-04-07T21:02

в мире

оон

россия

совет по правам человека оон (спч оон)

санкции в отношении россии

генеральная ассамблея оон

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ООН, 7 апр – РИА Новости. Совет ООН по правам человека монополизирован группой стран, которая использует его в своих конъюнктурных целях, заявил на заседании ГА ООН зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.Ранее ГА ООН проголосовала за приостановку участия работы РФ в СПЧ. В свою очередь Кузьмин объявил, что Россия решила выйти из Совета."Россия всегда рассматривала Совет ООН по правам человека в качестве важного компонента универсальной системы поощрения и защиты прав человека, главная роль которого заключается в содействии развитию конструктивного и максимально деполитизированного международного диалога по ключевым вопросам правозащитной повестки дня", - сказал Кузьмин.По его словам, в современных условиях СПЧ ООН "фактически монополизирован одной группой государств, использующих его в своих конъюнктурных целях". "Провозгласившие себя эталоном в правозащитной сфере, эти государства долгие годы непосредственно участвуют в совершении грубых и массовых нарушений прав человека, либо потворствуют этому", - подчеркнул он.Как указал дипломат, несмотря на свой статус членов Совета, группа этих стран не готова поступиться своими корыстными политическими и экономическими интересами ради реального содействия правозащитной ситуации в отдельных странах. "Такие действия нарушают мандат, возложенный международным сообществом на СПЧ ООН и в целом подрывают к нему доверие", - заключил он.Совет ООН по правам человека состоит из 47 постоянных членов, которые избираются Генеральной ‎Ассамблеей ООН. Постоянные члены СПЧ имеют право голосовать во время принятия резолюций, ‎или спецсессий, которые проводятся Советом. Члены Совета исполняют свои обязанности в ‎течение трех лет и не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за ‎другом сроков полномочий.‎ Совет по правам человека проводит не менее трех регулярных сессий в год, общей ‎протяженностью от 10 недель. Они проходят в марте, июне и сентябре.‎ Россия входила в состав 47 стран-постоянных членов СПЧ. Она была избрана ‎после временного перерыва на новый трехлетний срок с начала 2021 года до конца 2023 года.

https://ria.ru/20220317/oon-1778679886.html

https://ria.ru/20220305/oon-1776725183.html

https://ria.ru/20220407/oon-1782395113.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, оон, россия, совет по правам человека оон (спч оон), санкции в отношении россии, генеральная ассамблея оон