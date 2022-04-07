https://ria.ru/20220407/spch-1782397601.html
СПЧ ООН монополизирован группой стран, заявил российский зампостпреда
СПЧ ООН монополизирован группой стран, заявил российский зампостпреда - РИА Новости, 07.04.2022
СПЧ ООН монополизирован группой стран, заявил российский зампостпреда
Совет ООН по правам человека монополизирован группой стран, которая использует его в своих конъюнктурных целях, заявил на заседании ГА ООН зампостпреда РФ при... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T21:02
2022-04-07T21:02
2022-04-07T21:02
в мире
оон
россия
совет по правам человека оон (спч оон)
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генеральная ассамблея оон
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ООН, 7 апр – РИА Новости. Совет ООН по правам человека монополизирован группой стран, которая использует его в своих конъюнктурных целях, заявил на заседании ГА ООН зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.Ранее ГА ООН проголосовала за приостановку участия работы РФ в СПЧ. В свою очередь Кузьмин объявил, что Россия решила выйти из Совета."Россия всегда рассматривала Совет ООН по правам человека в качестве важного компонента универсальной системы поощрения и защиты прав человека, главная роль которого заключается в содействии развитию конструктивного и максимально деполитизированного международного диалога по ключевым вопросам правозащитной повестки дня", - сказал Кузьмин.По его словам, в современных условиях СПЧ ООН "фактически монополизирован одной группой государств, использующих его в своих конъюнктурных целях". "Провозгласившие себя эталоном в правозащитной сфере, эти государства долгие годы непосредственно участвуют в совершении грубых и массовых нарушений прав человека, либо потворствуют этому", - подчеркнул он.Как указал дипломат, несмотря на свой статус членов Совета, группа этих стран не готова поступиться своими корыстными политическими и экономическими интересами ради реального содействия правозащитной ситуации в отдельных странах. "Такие действия нарушают мандат, возложенный международным сообществом на СПЧ ООН и в целом подрывают к нему доверие", - заключил он.Совет ООН по правам человека состоит из 47 постоянных членов, которые избираются Генеральной Ассамблеей ООН. Постоянные члены СПЧ имеют право голосовать во время принятия резолюций, или спецсессий, которые проводятся Советом. Члены Совета исполняют свои обязанности в течение трех лет и не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за другом сроков полномочий. Совет по правам человека проводит не менее трех регулярных сессий в год, общей протяженностью от 10 недель. Они проходят в марте, июне и сентябре. Россия входила в состав 47 стран-постоянных членов СПЧ. Она была избрана после временного перерыва на новый трехлетний срок с начала 2021 года до конца 2023 года.
https://ria.ru/20220317/oon-1778679886.html
https://ria.ru/20220305/oon-1776725183.html
https://ria.ru/20220407/oon-1782395113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, россия, совет по правам человека оон (спч оон), санкции в отношении россии, генеральная ассамблея оон
СПЧ ООН монополизирован группой стран, заявил российский зампостпреда
Зампостпреда Кузьмин: СПЧ ООН монополизирован группой стран и используется в их интересах
ООН, 7 апр – РИА Новости. Совет ООН по правам человека монополизирован группой стран, которая использует его в своих конъюнктурных целях, заявил на заседании ГА ООН зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.
Ранее ГА ООН
проголосовала за приостановку участия работы РФ в СПЧ. В свою очередь Кузьмин объявил, что Россия
решила выйти из Совета.
"Россия всегда рассматривала Совет ООН по правам человека в качестве важного компонента универсальной системы поощрения и защиты прав человека, главная роль которого заключается в содействии развитию конструктивного и максимально деполитизированного международного диалога по ключевым вопросам правозащитной повестки дня", - сказал Кузьмин.
По его словам, в современных условиях СПЧ ООН "фактически монополизирован одной группой государств, использующих его в своих конъюнктурных целях". "Провозгласившие себя эталоном в правозащитной сфере, эти государства долгие годы непосредственно участвуют в совершении грубых и массовых нарушений прав человека, либо потворствуют этому", - подчеркнул он.
Как указал дипломат, несмотря на свой статус членов Совета, группа этих стран не готова поступиться своими корыстными политическими и экономическими интересами ради реального содействия правозащитной ситуации в отдельных странах. "Такие действия нарушают мандат, возложенный международным сообществом на СПЧ ООН и в целом подрывают к нему доверие", - заключил он.
Совет ООН по правам человека состоит из 47 постоянных членов, которые избираются Генеральной Ассамблеей ООН. Постоянные члены СПЧ имеют право голосовать во время принятия резолюций, или спецсессий, которые проводятся Советом. Члены Совета исполняют свои обязанности в течение трех лет и не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за другом сроков полномочий. Совет по правам человека проводит не менее трех регулярных сессий в год, общей протяженностью от 10 недель. Они проходят в марте, июне и сентябре. Россия входила в состав 47 стран-постоянных членов СПЧ. Она была избрана после временного перерыва на новый трехлетний срок с начала 2021 года до конца 2023 года.