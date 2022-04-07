Рейтинг@Mail.ru
Россия досрочно сложит полномочия в СПЧ ООН - РИА Новости, 08.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220407/spch-1782388810.html
Россия досрочно сложит полномочия в СПЧ ООН
Россия досрочно сложит полномочия в СПЧ ООН - РИА Новости, 08.04.2022
Россия досрочно сложит полномочия в СПЧ ООН
Россия досрочно прекратит полномочия в Совете ООН по правам человека, заявил на заседании Генассамблеи заместитель постоянного представителя страны при... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-07T19:47
2022-04-08T06:09
политика
россия
оон
в мире
генеральная ассамблея оон
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782392217_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_3e07938ae2d13fbb6e6485752dbe4cd1.jpg
ООН, 7 апр — РИА Новости. Россия досрочно прекратит полномочия в Совете ООН по правам человека, заявил на заседании Генассамблеи заместитель постоянного представителя страны при организации Геннадий Кузьмин. "Российская сторона рассматривает принятую Генассамблеей ООН резолюцию о приостановлении членства России в СПЧ ООН в качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания суверенного государства — члена ООН, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику", — сказал дипломат.По его словам, представительство перестанет исполнять свои функции в Совете 7 апреля.За резолюцию о приостановке членства России в СПЧ ООН проголосовали 93 государства, 24 страны выступили против, а 58 представителей воздержались. Документ подготовила группа западных стран, среди которых были США и Украина.Ранее в ООН уже приняли антироссийскую резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине, в которой содержатся политические требования к России. При этом Москва неоднократно указывала на игнорирование организацией преступлений украинских националистов против пленных россиян и мирного населения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220404/rossiya-1781795232.html
https://ria.ru/20220407/sovet-1782304407.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782392217_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_09d257f9a7616e636b3003cc015b1765.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, оон, в мире, генеральная ассамблея оон, санкции в отношении россии
19:47 07.04.2022 (обновлено: 06:09 08.04.2022)
 
Россия досрочно сложит полномочия в СПЧ ООН

Зампостпреда в ООН Кузьмин сообщил о досрочном прекращении полномочий России в СПЧ

© AFP 2022 / Fabrice CoffriniЗал заседаний Совета по правам человека при ООН в Женеве
Зал заседаний Совета по правам человека при ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© AFP 2022 / Fabrice Coffrini
Зал заседаний Совета по правам человека при ООН в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 7 апр — РИА Новости. Россия досрочно прекратит полномочия в Совете ООН по правам человека, заявил на заседании Генассамблеи заместитель постоянного представителя страны при организации Геннадий Кузьмин.
"Российская сторона рассматривает принятую Генассамблеей ООН резолюцию о приостановлении членства России в СПЧ ООН в качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания суверенного государства — члена ООН, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику", — сказал дипломат.
По его словам, представительство перестанет исполнять свои функции в Совете 7 апреля.
За резолюцию о приостановке членства России в СПЧ ООН проголосовали 93 государства, 24 страны выступили против, а 58 представителей воздержались. Документ подготовила группа западных стран, среди которых были США и Украина.
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 22:52
Небензя прокомментировал инициативу исключения России из СПЧ ООН
Ранее в ООН уже приняли антироссийскую резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине, в которой содержатся политические требования к России. При этом Москва неоднократно указывала на игнорирование организацией преступлений украинских националистов против пленных россиян и мирного населения.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Заседание Совета по правам человека ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 19:51
Совет ООН по правам человека
 
ПолитикаРоссияООНВ миреГенеральная Ассамблея ООНСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала