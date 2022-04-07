https://ria.ru/20220407/spch-1782388810.html
Россия досрочно сложит полномочия в СПЧ ООН
Россия досрочно сложит полномочия в СПЧ ООН - РИА Новости, 08.04.2022
Россия досрочно сложит полномочия в СПЧ ООН
Россия досрочно прекратит полномочия в Совете ООН по правам человека, заявил на заседании Генассамблеи заместитель постоянного представителя страны при... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-07T19:47
2022-04-07T19:47
2022-04-08T06:09
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ООН, 7 апр — РИА Новости. Россия досрочно прекратит полномочия в Совете ООН по правам человека, заявил на заседании Генассамблеи заместитель постоянного представителя страны при организации Геннадий Кузьмин. "Российская сторона рассматривает принятую Генассамблеей ООН резолюцию о приостановлении членства России в СПЧ ООН в качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания суверенного государства — члена ООН, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику", — сказал дипломат.По его словам, представительство перестанет исполнять свои функции в Совете 7 апреля.За резолюцию о приостановке членства России в СПЧ ООН проголосовали 93 государства, 24 страны выступили против, а 58 представителей воздержались. Документ подготовила группа западных стран, среди которых были США и Украина.Ранее в ООН уже приняли антироссийскую резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине, в которой содержатся политические требования к России. При этом Москва неоднократно указывала на игнорирование организацией преступлений украинских националистов против пленных россиян и мирного населения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220404/rossiya-1781795232.html
https://ria.ru/20220407/sovet-1782304407.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, оон, в мире, генеральная ассамблея оон, санкции в отношении россии
19:47 07.04.2022 (обновлено: 06:09 08.04.2022)
Россия досрочно сложит полномочия в СПЧ ООН
Зампостпреда в ООН Кузьмин сообщил о досрочном прекращении полномочий России в СПЧ
ООН, 7 апр — РИА Новости. Россия досрочно прекратит полномочия в Совете ООН по правам человека, заявил на заседании Генассамблеи заместитель постоянного представителя страны при организации Геннадий Кузьмин.
"Российская сторона рассматривает принятую Генассамблеей ООН
резолюцию о приостановлении членства России в СПЧ ООН в качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания суверенного государства — члена ООН, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику", — сказал дипломат.
По его словам, представительство перестанет исполнять свои функции в Совете 7 апреля.
За резолюцию о приостановке членства России в СПЧ ООН проголосовали 93 государства, 24 страны выступили против, а 58 представителей воздержались. Документ подготовила группа западных стран, среди которых были США и Украина.
Ранее в ООН уже приняли антироссийскую резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине, в которой содержатся политические требования к России. При этом Москва неоднократно указывала на игнорирование организацией преступлений украинских националистов против пленных россиян и мирного населения.
Россия
начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.