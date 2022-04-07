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Дипломат предупредил о последствиях исключения России из СПЧ ООН

Дипломат предупредил о последствиях исключения России из СПЧ ООН - РИА Новости, 07.04.2022

Дипломат предупредил о последствиях исключения России из СПЧ ООН

Приостановка работы России в Совете ООН по правам человека, чего добиваются западные страны, может разрушить всю систему всемирной организации, написал в своем... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T06:16

2022-04-07T06:16

2022-04-07T08:20

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ООН, 7 апр — РИА Новости. Приостановка работы России в Совете ООН по правам человека, чего добиваются западные страны, может разрушить всю систему всемирной организации, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.В четверг Генассамблея ООН может принять решение о приостановке деятельности России в СПЧ. Проект такой резолюции подготовили западные стран, в том числе США, Украина и Латвия в ответ на российскую спецоперацию на Украине.Предстоящее голосование, выразил уверенность дипломат, не касается российско-украинского конфликта или якобы имевших место нарушений прав человека со стороны Москвы. Он назвал такие утверждения непроверенными и недоказанными."С учетом количества явных фейков, инсценировок и провокаций (вроде пресловутой операции под чужим флагом в Буче) это, скорее, заранее продуманный тактический ход. Это опасный прецедент, когда группа западных государств пытается навязать другим свои правила и предпочтения", — заявил он.По словам дипломата, так выглядит продвигаемый Западом порядок, якобы основанный на правилах. На самом деле речь идет о "беспринципном колониальном шантаже под видом благородного дела", подчеркнул Полянский.Россия, напомнил первый зампостпреда, играет важную балансирующую роль, ее удаление из СПЧ лишит развивающиеся страны громкого и мощного защитника."Вот почему западные страны стремятся сделать это и склонить чашу весов в свою пользу", — указал он.Как добавил Полянский, представитель США при ООН уже озвучила желаемый результат — 140 стран должны поддержать приостановку членства России."Вся эта ситуация выдает более широкую картину: желание западных стран подорвать институты ООН за дымовой завесой наказания России. Тем самым они рискуют разрушить фундамент нынешней многосторонней системы, возникшей после Второй мировой войны и спасающей мир от Третьей мировой войны", — заявил дипломат.Шоу в Генассамблее будет крайне лицемерным, предположил первый зампостпреда."Не следует забывать, что сами США еще пару лет назад презирали СПЧ, вышли из него и последовательно принижали его роль. А зная мрачную репутацию США в области прав человека и постыдную практику шантажа МУС за попытки привлечь американских солдат к ответственности за их гнусные преступления за границей, Вашингтон является последним, кто может читать морали другим в вопросе прав человека", — указал он.Полянский выразил надежду, что коллеги России "из оставшихся независимых стран (не считая приспешников США) будут помнить обо всех этих моментах, когда они будут нажимать на кнопку".Для принятия резолюции потребуется две трети голосов от присутствующих в зале. При этом голоса воздержавшихся не учитываются.Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя выразил надежду, что страны-члены организации не поддержат инициативу по приостановке работы России в СПЧ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал работу совета без участия Москвы немыслимой.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.На минувшей неделе украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной.В Минобороны заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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