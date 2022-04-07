https://ria.ru/20220407/sovet-1782304407.html

Совет ООН по правам человека

Совет ООН по правам человека - РИА Новости, 07.04.2022

Совет ООН по правам человека

Совет по правам человека – межправительственный орган в системе Организации Объединенных Наций, отвечающий за содействие всеобщему уважению и защите всех прав... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T19:51

2022-04-07T19:51

2022-04-07T19:51

справки

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оон

совет по правам человека оон (спч оон)

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Совет по правам человека – межправительственный орган в системе Организации Объединенных Наций, отвечающий за содействие всеобщему уважению и защите всех прав человека по всему миру и за рассмотрение ситуаций, связанных с нарушением прав человека, а также подготовку соответствующих рекомендаций. Основным направлением его работы является помощь государствам по выполнению обязательств в области прав человека на основе диалога, создания потенциала и предоставления технической помощи. Совет выносит рекомендации Генеральной Ассамблее в отношении дальнейшего развития международного права в области прав человека. Совет был создан на основании резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 15 марта 2006 года и сменил предшествующую ему Комиссию ООН по правам человека.В состав Совета входят 47 государств-членов, которые избираются большинством членов Генеральной Ассамблеи ООН путем прямого тайного голосования. Генеральная Ассамблея принимает во внимание вклад государств-кандидатов в поощрение и защиту прав человека, а также их добровольные обязательства и обещания в этом отношении. Членство в Совете открыто для всех государств-членов ООН.Состав Совета определяется по принципу справедливого географического распределения. Места распределяются следующим образом: государства Африки – 13 мест; государства Азиатско-Тихоокеанского региона – 13 мест; государства Латинской Америки и Карибского бассейна – 8 мест; государства Западной Европы и другие государства – 7 мест; государства Восточной Европы – 6 мест.Члены Совета исполняют свои обязанности в течение трех лет и не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за другом сроков полномочий.Совет имеет Бюро, которое состоит из пяти человек – одного председателя и четырех заместителей председателя. Вместе они представляют пять региональных групп. Срок их полномочий составляет один год, в соответствии с однолетним циклом Совета.В настоящее время пост председателя занимает Федерико Вильегас (Аргентина). Совет по правам человека проводит не менее трех регулярных сессий в год, общей протяженностью от 10 недель. Они проходят в марте (четыре недели), июне (три недели) и сентябре (три недели). По требованию не менее одной трети государств-членов, Совет по правам человека может также проводить специальные сессии в ответ на нарушения прав человека и экстренные ситуации. Заседания Совета по правам человека проходят в офисе ООН в Женеве (Швейцария).Помимо государств-членов Совета в сессиях также активно участвуют наблюдатели, в число которых входят государства, не являющиеся членами Совета, межправительственные организации, национальные правозащитные и неправительственные организации.Совет может принимать проекты с заносимым в отчет о заседании голосованием или без него. Для принятия проекта путем голосования он должен получить поддержку большинства членов Совета. Голосовать могут только члены Совета. Решения Совета не имеют обязательной юридической силы.Сотрудники Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) выполняют функции секретариата Совета, оказывая его членам техническую и административную поддержку.Вспомогательными органами Совета по правам человека являются:Кроме того, Совет учредил вспомогательные экспертные механизмы, предоставляющие Совету экспертные знания по конкретным вопросам и форумы, обеспечивающие площадки для диалога и сотрудничества: экспертный механизм по правам коренных народов, экспертный механизм по праву на развитие, форум по проблемам меньшинств, социальный форум Совета по правам человека, форум по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека, форум по вопросам прав человека, демократии и верховенства права.Эти органы в основном сосредоточены на проведении исследований, предоставлении научных консультаций или выявлении наилучших практик. Они ежегодно встречаются с Советом и предоставляют ему отчет:Советом по правам человека также учреждены межправительственные рабочие группы открытого состава для разработки и/или согласования и утверждения проектов новых правовых инструментов или вынесения рекомендаций касательно эффективной реализации существующих инструментов.Совет также учреждает мандаты специальных процедур и назначает соответствующих мандатариев, которые осуществляют мониторинг, проводят исследования, консультации и представляют открытые отчеты по тематическим вопросам, касающимся соблюдения прав человека в конкретных странах.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, в мире, оон, совет по правам человека оон (спч оон), санкции в отношении россии, россия, генеральная ассамблея оон