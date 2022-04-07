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Путин проведет совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 07.04.2022
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Путин проведет совещание с членами Совбеза
Путин проведет совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 07.04.2022
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, заявил пресс-секретарь главы государства дмитрий... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:27
2022-04-07T12:28
владимир путин
политика
россия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, заявил пресс-секретарь главы государства дмитрий Песков."Президент планирует во второй половине дня как раз после завершения отчета (правительства РФ в Госдуме) провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. По темам мы вас сориентируем", - сказал Песков журналистам.
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владимир путин, политика, россия
12:27 07.04.2022 (обновлено: 12:28 07.04.2022)
 
Путин проведет совещание с членами Совбеза

Президент Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности

© РИА Новости / Андрей Горшков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности
Президент России Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Андрей Горшков
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Президент России Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, заявил пресс-секретарь главы государства дмитрий Песков.
"Президент планирует во второй половине дня как раз после завершения отчета (правительства РФ в Госдуме) провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. По темам мы вас сориентируем", - сказал Песков журналистам.
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