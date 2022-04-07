https://ria.ru/20220407/sovbez-1782262538.html

Путин проведет совещание с членами Совбеза

Путин проведет совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 07.04.2022

Путин проведет совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, заявил пресс-секретарь главы государства дмитрий... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:27

2022-04-07T12:27

2022-04-07T12:28

владимир путин

политика

россия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, заявил пресс-секретарь главы государства дмитрий Песков."Президент планирует во второй половине дня как раз после завершения отчета (правительства РФ в Госдуме) провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. По темам мы вас сориентируем", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220406/provokatsii-1782137031.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, политика, россия